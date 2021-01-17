Після закриття шкіл та переходу до дистанційного навчання кількість звернень до організацій захисту прав дітей у Великій Британії зросла на чверть у порівнянні з показниками до локдаунів.

Всього за цей період було зареєстровано 285 серйозних випадків насильства над дітьми та батьківської недбалості, і це на 27% більше, ніж за ці ж місяці минулого року. Організації називають показники шокуючими, передає BBC.

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Найбільше інцидентів зафіксовано в сім'ях зі школярами молодших класів, та частка постраждалих дітей віком від 16 років також суттєво зросла, передають в Департаменті освіти країни.

Більшість серйозних випадків стосуються знущань з хлопчиків (54%), а дві третини загальної кількості – дітей європеоїдної раси.

З 285 випадків майже всі інциденти траплялися протягом перебування школярів вдома.

Стан дітей неможливо контролювати

Голова Дитячого товариства Великої Британії Ірина Пона розповідає, що показники почали зростати ще на початку першого локдауну, коли діти залишилися вдома у складних, часом небезпечних ситуаціях, ізольовані від спілкування з друзями та підтримки соціальних організацій.

На жаль, школярі стали легкою мішенню для осіб, пов'язаних з кримінальною діяльністю, зокрема сексуальною експлуатацією та розповсюдженням наркотиків,

– додає експертка.

Кожен інцидент насильства над дітьми та батьківської недбалості є трагедією, і парламент країни буде намагатися стимулювати діяльність соціальних організацій для боротьби з цим явищем, наголошують в пресслужбі Палати громад.

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Експерти та громадські діячі стурбовані подальшим розвитком ситуації, адже явні ознаки насильства над дітьми неможливо визначити, оскільки школярі й надалі залишаються вдома та не відвідують заклади освіти через пандемію COVID-19.