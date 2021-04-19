З понеділка, 19 квітня, учні випускних класів зможуть повернутися до школи для організації та завершення навчального року, а також підготовки до ЗНО.

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Водночас початкова школа та учні 5 – 8 і 10 класів продовжують навчатися у дистанційному режимі.

Окрім того, на сайті міської ради створили петицію із проханням відмінити дистанційне навчання і для школярів 1 – 4 класів. Адже, за словами батьків, у такому віці онлайн-навчання не приносить дітям ніякої користі. Аби петицію розглянули в мерії, вона має зібрати щонайменше 350 підписів за два тижні.

Карантин у Вінницькій області: що заборонено

проведення масових розважальних спортивних, рекламних та інших заходів;

проведення культурних масових заходів;

приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

приймання відвідувачів у театрах, концертах, кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури;

діяльності культових споруд та приміщень, облаштованих для молитовних потреб, з розрахунку одна особа на 5 квадратних метрів приміщення;

проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

Натомість культурним закладам, зокрема музеям, дозволено працювати за умови дотримання необхідних протиепідемічних заходів.

Яка ситуація з коронавірусом у Вінницькій області Станом на 19 квітня на Вінниччині на COVID-19 захворіли 65 218 осіб, летальних випадків – 1391. Одужали понад 44 тисячі хворих. За останню добу недугу діагностували у 122 людей. Дані: Станом на 19 квітня на Вінниччині на COVID-19 захворіли 65 218 осіб, летальних випадків – 1391. Одужали понад 44 тисячі хворих. За останню добу недугу діагностували у 122 людей. Дані: МОЗ

До слова, у Рівному навпаки – вирішили послабити карантинні обмеження. З 19 квітня навчання у школах відновлюють у повному обсязі. До очного навчання повернуться навіть учні 5 – 11 класів.