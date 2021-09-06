Про цю ситуацію розповіла мама одного із учнів цього класу в групі "Батьки SOS" Ірина Вітвицька. За її словами, зараз батьки першачків цієї школи живуть "на нервах", бо їхніх дітей буквально забарикадували у класі.

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Жінка каже, що у класі:

немає відстані до задньої стіни шафи, хоч має бути 65 сантиметрів,

немає проходів між частиною парт заднього ряду, а там де є – вони максимум 40 сантиметрів (мають бути 50),



Відстань між партами у класі / Фото Ірини Вітвицької

діти втиснуті у проміжки 20 – 25 сантиметрів (має бути 50) і їхні коліна впираються в передню стінку парти.

За будь-якої екстреної евакуації це буде ще одна трагедія на всю Україну. Але ми краще потім шукатимемо винних, аніж зараз будемо запобігати цій ситуації,

– написала Ірина Вітвицька.

Мама наголосила, що закон обмежує кількість дітей в класі до 30. А площа їхнього класу згідно з санітарними нормами, взагалі може вмістити лише 22 учні, а їх у класі 36.

"Поруч у нас порожній клас. Просто порожній. Це – абсурдно, смішно, несправедливо і боляче. Тому, що місто не хоче затвердити нам два перших класи і погодити фінансування ще однієї ставки вчителя. Замість того, воно 31 серпня звільняє з нашої школи "зайвого" учителя”, – розповіла Ірина Вітвицька.

Батьки першокласників місяць писали звернення та вже три рази ходили у відділі освіти. “Нам казали, що в нашу школу не йдуть через низький рівень освіти", – додає жінка.



Клас забарикадували партами / Фото Ірини Вітвицької

Тому батьки написали звернення до Міністерства освіти, є також депутатські звернення до міського голови.

Що кажуть користувачі у соцмережах

Користувачі соцмережі, побачивши фото від мами першокласника, обурилися побаченим:

"У нас все через одне місце! Ніхто не врахував, що приміщення не розраховані на таку кількість меблів, в класах повинно бути по 15 людей не більше, тоді б і було більш менш. А так в старі класи впихнули по 30 – 35 парт окремих, звичайно місця немає!"

"Це просто жах. Ставлять на дітях і батьках експерименти. Ніякої поваги і людського ставлення, тільки фінансова вигода".

"У нас те ж саме. 37 осіб, пройти неможливо. А про те, щоб зробити посеред класу ігрову зону, як по НУШ, і мови бути не може, тому що друга зміна і 37 парт!"

"У нас в Борисполі була схожа ситуація, батьки пройшли три виконкоми, залучали ТБ, купу нервів витрачено, але додатковий клас був відкритий".

До слова, на Полтавщині в селі Шепелівка учні прийшли на 1 вересня до школи, якої юридично вже не існує. У громаді розповіли, що заклад оптимізували та закрили, але батьки виступають проти та водять дітей до старої школи. Деталі – читайте у статті.