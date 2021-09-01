Речниця поліції області Ірина Добровольська розповіла, що трагічний інцидент стався у Вінницькій школі № 4.

До теми Батьки шоковані: в елітній київській школі раптово ліквідували 10 клас

Святкова лінійка для першокласників проходила в актовій залі. Але одному з гостей – 71-річному чоловікові раптом стало погано. До школи одразу викликали швидку, медики намагалися його реанімувати.

Проте врятувати чоловіка не вдалося. Відомо, що дідусь помер від зупинки серця.

Наразі невідомо, чи було дозволено батькам заходити всередину закладу в умовах карантину та на скільки людей там розрахована актова зала.

До слова, негода у Києві пошкодила 7 шкіл. Найбільше постраждала 179 гімназії в Голосіївському районі. Тому там очно освітній процес розпочнуть лише учні початкової школи, а 5 – 11 клас переведуть на дистанційне навчання.