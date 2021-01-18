У Вінниці 17 січня пройшов протест проти дистанційного навчання. Батьки вийшли на мітинг, щоб висловити своє невдоволення онлайн-освітою, адже їхні діти навчаються онлайн до 25 січня.

Батьки вимагали повернути дітей до шкіл. Акція пройшла у неділю, 17 січня, і тривала близько години. Звернення до міськради не передавали, повідомляє видання "Суспільне".

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Протестувальники тримали в руках плакати "Ми проти онлайн-навчання", "Мої діти – моя відповідальність", "Ні онлайн-освіті".

У мене робота з 9 до 18 години, вдома з дитиною залишається бабуся, їй важко опанувати комп'ютер та допомогти дитині. Тому, найкраще рішення – це жива школа,

– розповіла учасниця акції Людмила Романчук.

Зазначимо, що, окрім батьків, на протест вийшли і бабусі з дідусями, яким доводить робити уроки з онуками, поки батьки зайняті на роботі,

Так, одна бабуся поскаржилася журналістам, що через роботу батьків, вона вчить уроки із внуком-п'ятикласником. "Часто зникає інтернет-зв'язок і увага онука розсіюється, а пояснити тему предмета я не можу", – каже Галина Симчук.

Дивіться фото з протестів батьків у Вінниці:



Протести у Вінниці / Фото "Суспільне"



Протести у Вінниці / Фото "Суспільне"



Протести у Вінниці / Фото "Суспільне"

Коли діти повернуться до очного навчання

Міністр освіти Сергій Шкарлет вважає, що учні 1 – 4 класів після завершення локдауну, 25 січня, мають повернутися до звичного формату навчання. Щодо старшої школи, то там уроки повинні проводити за змішаною формою.