Зараз Україна перебуває у жовтій зоні, але в деяких регіонах через стрімке поширення COVID закривають школи. Тепер і на Вінниччині учні 5-11 класів повернуться до дистанційного навчання.

За словами голови Вінницької ОДА Сергія Борзова, дистанційно діти почнуть навчатися вже з понеділка, 22 лютого.

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Окрім того, на онлайн-навчання перевели лише учнів 5-11 класів, натомість учні початкової школи відвідуватимуть заклади освіти.

Ситуація з захворюваністю на коронавірус залишається серйозною. На Вінниччині за 17 лютого COVID вперше виявили у 514 осіб. Лише по Вінниці 291 новий випадок, загалом зареєстровано дев'ять смертей, усі – старші 60 років,

– наголошує Сергій Борзов.

Борзов наголосив, що на такий пік захворюваності область піднялась 18 лютого і за кількістю нових хворих в Україні Вінничина вже посідає друге місце.

Додамо, що у Чернівцях з 19 лютого всі школи перейдуть на дистанційну форму навчання через епідемічну ситуацію в регіоні. Студенти також навчатимуться в онлайн-режимі.

Яка ситуація з COVID-19 в різних регіонах України? За результатами Київської школи економіки, найбільш проблемними є 5 областей: Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Вінницька й Тернопільська.

Як мають працювати школи під час карантину

Уряд продовжив карантин в Україні до 30 квітня та ухвалив нові зміни, які стосуються рівнів епідемічної небезпеки.

Наразі в Україні встановили жовтий рівень, відповідно до якого є певні заборони:

забороняється відвідування закладів освіти там, де на самоізоляції через контакт із пацієнтом з COVID-19 перебуває понад 50% учнів та персоналу школи чи садочку.

забороняється проведення масових заходів, зокрема вистав, свят та концертів за участі дітей з більш ніж однієї групи чи класу та за присутності глядачів.

Проте через погіршення ситуації з коронавірусом можуть встановлювати в регіонах червоний рівень небезпеки. Так, у разі встановлення червоного рівня продовжуватимуть роботу садочки та спеціальні заклади освіти, а також буде очне навчання для учнів 1 – 4 класів. Всі інші школярі перейдуть на онлайн-навчання.