На Вінниччині закупили парти для шкіл за завищеною ціною: що ухвалив суд

Школи у Вінницькій області школи закупили парти та стільці за завищеними цінами. Прокуратура подала позов до суду, який визнав договори про закупівлю шкільних товарів недійсними.

Інцидент з закупівлею шкільних парт стався ще у 2018 році. Проте суд лише зараз прийняв рішення у справі.

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Що відомо про закупівлю шкільних парт

Прокуратура встановила, що понад три роки тому відділ освіти одного з районів Вінницької області закупив шкільні парти та стільці у фізичних осіб-підприємців з порушенням процедури. Закупили шкільні меблі за завищеною ціною.

Крім того, закуплені за бюджетні кошти шкільні меблі не відповідали установленим стандартами Нової української школи.

До місцевого бюджету повернули гроші

У суді прокурори довели, що договори про закупівлю шкільних товарів за бюджетні кошти є недійсними. Наразі рішення суду виконали.

До місцевого бюджету повернули 338 тисяч гривень, які використають для освітніх цілей відповідно до вимог чинного законодавства,

– заявила прокуратура Вінницької області.

Шахрайські закупівлі в школах