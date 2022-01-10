Інцидент з закупівлею шкільних парт стався ще у 2018 році. Проте суд лише зараз прийняв рішення у справі.
До теми Що впливає на розподіл освітньої субвенції по школах: пояснення МОН
Що відомо про закупівлю шкільних парт
Прокуратура встановила, що понад три роки тому відділ освіти одного з районів Вінницької області закупив шкільні парти та стільці у фізичних осіб-підприємців з порушенням процедури. Закупили шкільні меблі за завищеною ціною.
Крім того, закуплені за бюджетні кошти шкільні меблі не відповідали установленим стандартами Нової української школи.
До місцевого бюджету повернули гроші
У суді прокурори довели, що договори про закупівлю шкільних товарів за бюджетні кошти є недійсними. Наразі рішення суду виконали.
До місцевого бюджету повернули 338 тисяч гривень, які використають для освітніх цілей відповідно до вимог чинного законодавства,
– заявила прокуратура Вінницької області.
Шахрайські закупівлі в школах
- У Миколаївській області на закупівлі електронних шкільних підручників розтратили 16 мільйонів гривень. Виявилося, що прийняті послуги щодо електронних підручників не відповідали технічним вимогам – це були просто скановані варіанти підручників.
- Для шкіл Полтавської громади погодили закупівлю овочів та фруктів зі значною переплатою. Наприклад, мандарини коштують вдвічі дорожче, ніж у роздріб у магазині – полтавським школам продають за 74,16 гривні за кілограм, хоча середня ціна у супермаркетах на ці фрукти ледь сягає 35 гривень.
- Дарницьке управління освіти у Києві оголосило тендер на закупівлю солі з іонами срібла для посипання доріг. На це чиновники планували витратити майже 200 тисяч гривень, що вп’ятеро дорожче, ніж повинно. Деталі – читайте тут.
- На Одещині правоохоронці підозрюють посадовців у привласненні бюджетних коштів на харчуванні дітей. З’ясувалося, що в школи та садочки закупляли продукти за завищеними цінами. Угоди уклали на 23 мільйони гривень.
- На Рівненщині директорів 12 сільських шкіл звинувачують у розтраті державних коштів. Посадовці нібито провели надто дорогий інтернет у навчальні заклади. Тепер вони мають повернути державі майже 2,5 мільйони гривень. Детальніше – читайте у статті.