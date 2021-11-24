У поліції повідомили, що педагог вчинив розпусні дії щодо декількох неповнолітніх як під час особистого спілкування, так і в соцмережах.

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У помешканні чоловіка та на його роботі правоохоронці провели обшуки та вилучили мобільний телефон й комп’ютерну техніку.

Наразі зловмисника затримали. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Як затримували вчителя / Відео поліції Вінниччини



Вчителю вже оголосили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених статтею №156 (Розбещення неповнолітніх) та статтею №156 (Домагання дитини для сексуальних цілей). Покарання за такий злочин – до 8 років ув’язнення.

Зверніть увагу! Поліцейські закликають батьків уважно ставитись до своїх дітей, цікавитись їх проблемами та дозвіллям, з ким, і на які теми вони спілкуються в інтернеті. Будьте друзями для своїх дітей, це допоможе захистити їх від хибних кроків та подбати про безпеку.

До слова, у Дніпропетровській області вчителя у школі-інтернаті звинувачують у зґвалтуванні 13-річної дівчинки. Чоловік зайшов до її кімнати у гуртожитку, вдарив її по обличчю та заклеїв рот скотчем, після чого зґвалтував ученицю.