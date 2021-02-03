У Вінницькій області розгорівся секс-скандал у школі. Там 30-річна вчителька закрутила роман з учнем старших класів. Але директор школи, який і був чоловіком вчительки, застукав їх під час любовних утіх.

Джерело: 33 канал

З’ясувалося, що пара закрутила роман ще під час першого локдауну у березні 2020 року.

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Чому вчительку запідозрили у романі з учнем? Односельчани помітили, що педагога додому підвозить один із старшокласників. А вечорами вона ходить в місцевий клуб. Через це почалися чутки про зради, але чоловік вчительки, який працював директором у школі, відмовлявся в це вірити.

Як виявилося, старшокласник жив у забезпечені сім'ї та їздив до школи на подарованій батьком машині. На ровесниць він уваги не звертав, а вчителька йому сподобалася.

Пару зловили "на гарячому"

Застукали пару "на гарячому" в кабінеті біології. Директору доповіли завучі, і він вирішив перевірити. Коли чоловік зайшов до кабінету, він побачив оголену дружину на руках у школяра.

Через скандал вчителька пішла зі школи, а чоловік вигнав її з дому. Ходять чутки, що після розставанням зі старшокласником вона стала коханкою його батька, а потім влаштувалася на його ферму секретаркою.