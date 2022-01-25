Площа пожежі склала близько 30 метрів квадратних. Ліквідували пожежу рятувальники ДСНС за 20 хвилин.

До теми У школі на Харківщині загорівся одяг у роздягальні: учнів та вчителів евакуювали

Де виникла пожежа

За попередніми даними, загоряння сталося в лаборантському приміщенні кабінету фізики.

Рятувальники, які прибули на місце події, разом вчителями вивели на свіже повітря сотні людей, з них 312 – були учні.

Пожежа у ліцеї №17 у Вінниці / Фото ДСНС



Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає. До гасіння залучались 25 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС. Обставини події з’ясовують фахівці.

До слова, нещодавно у центральному корпусі Харківського університету ім. Каразіна сталася пожежа. На першому і другому поверхах вишу було задимлення, а в приміщенні відчувався сильний запах диму. Студентів вчасно евакуювали. Деталі – читайте тут.