Частина учнів Павлівської загальноосвітньої школи тимчасово навчатиметься дистанційно. Причина – у навчальному закладі спалах COVID-19.

Павлівська школа не розпочала звичний навчальний процес, адже різко погіршилась епідеміологічна ситуація, повідомив сільський голова Павлівки Віктор Кособуцький, пише "Калинівка city".

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Двоє вчителів школи лікуються від COVID-19, ще у двох хворобу підтвердили впродовж останньої доби (3 вересня – 24 канал),

– розповів Кособуцький.

Та додав, що у сімох педагогів висока температура, є ознаки гострої респіраторної інфекції і підозра на коронавірус.

Яким тепер буде формат навчання

З початку наступного тижня середні та старші класи Павлівської загальноосвітньої школи навчатимуться дистанційно. Так триватиме до 11 вересня.

Оскільки учні молодших класів не контактують з вчителями старшої школи і ніхто з вчителів молодших класів не захворів, то вони наразі навчатимуться у звичайному режимі.

Зверніть увагу! Протягом 4 вересня на Вінниччині коронавірус діагностували у 55 людей. Загалом в області вже 4 324 інфікованих.

До теми У Києві чотири дитячі садочки закрили на карантин

Закриття шкіл по Україні у перші дні навчання: коротко

У Києві вже кілька навчальних закладів закрили на карантин. Зокрема, чотири дитячі садочки та дві школи у різних районах міста.

вже кілька навчальних закладів закрили на карантин. Зокрема, чотири дитячі садочки та дві школи у різних районах міста. Ще дві столичні школи переведені на дистанційне навчання через зараження коронавірусом учителів. І ще приблизно 20 класів в 11 школах Києва перейшли на навчання онлайн через інфікування учнів.

У перший день навчання коронавірус виявили в учня однієї зі шкіл Бердянська . Внаслідок цього клас закрили на двотижневий карантин.

. Внаслідок цього клас закрили на двотижневий карантин. На Київщині у місті Васильків закрили на карантин середню школу №2.

закрили на карантин середню школу №2. У Вінниці коронавірус виявили у третьокласника, який встиг сходити першого вересня до школи. Наразі невідомо, чи закриватимуть всю школу чи лише клас піде на карантин.

коронавірус виявили у третьокласника, який встиг сходити першого вересня до школи. Наразі невідомо, чи закриватимуть всю школу чи лише клас піде на карантин. Схожа ситуація і в Миколаєві. На самоізоляцію там пішов весь клас та дві групи дитячих садочків.