У школі на Вінниччині спалах коронавірусу: навчання буде дистанційним
Частина учнів Павлівської загальноосвітньої школи тимчасово навчатиметься дистанційно. Причина – у навчальному закладі спалах COVID-19.
Павлівська школа не розпочала звичний навчальний процес, адже різко погіршилась епідеміологічна ситуація, повідомив сільський голова Павлівки Віктор Кособуцький, пише "Калинівка city".
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Двоє вчителів школи лікуються від COVID-19, ще у двох хворобу підтвердили впродовж останньої доби (3 вересня – 24 канал),
– розповів Кособуцький.
Та додав, що у сімох педагогів висока температура, є ознаки гострої респіраторної інфекції і підозра на коронавірус.
Яким тепер буде формат навчання
З початку наступного тижня середні та старші класи Павлівської загальноосвітньої школи навчатимуться дистанційно. Так триватиме до 11 вересня.
Оскільки учні молодших класів не контактують з вчителями старшої школи і ніхто з вчителів молодших класів не захворів, то вони наразі навчатимуться у звичайному режимі.
До теми У Києві чотири дитячі садочки закрили на карантин
Закриття шкіл по Україні у перші дні навчання: коротко
- У Києві вже кілька навчальних закладів закрили на карантин. Зокрема, чотири дитячі садочки та дві школи у різних районах міста.
- Ще дві столичні школи переведені на дистанційне навчання через зараження коронавірусом учителів. І ще приблизно 20 класів в 11 школах Києва перейшли на навчання онлайн через інфікування учнів.
- У перший день навчання коронавірус виявили в учня однієї зі шкіл Бердянська. Внаслідок цього клас закрили на двотижневий карантин.
- На Київщині у місті Васильків закрили на карантин середню школу №2.
- У Вінниці коронавірус виявили у третьокласника, який встиг сходити першого вересня до школи. Наразі невідомо, чи закриватимуть всю школу чи лише клас піде на карантин.
- Схожа ситуація і в Миколаєві. На самоізоляцію там пішов весь клас та дві групи дитячих садочків.