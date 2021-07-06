Всі їли фірмовий салат: на Вінниччині після випускного отруїлося 17 людей

Після святкування випускного до вінницьких лікарень госпіталізували 17 людей з отруєнням. Всі постраждалі мали святкування протягом 3 – 5 липня у місцевому ресторані "На Майдані" у селі Майдан-Чапельський.

Люди отруїлися під час святкування випускного

Попередній діагноз всіх постраждалих – гострий ентероколіт. Наразі у лікарні перебувають 13 людей, троє з них – 17-річні підлітки та маленька дитина, яка була з батьками в кафе.

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Окрім того, в дитячій інфекційній лікарні розповіли, що стан пацієнтів – середньої важкості, але про виписку ще не йдеться.

Місцеве видання "20 хвилин" повідомило, що у закладі "На майдані" святкували закінчення школи вісім випускників з класним керівником та батьками, а також там зібралися ще дві компанії, які відзначали річницю випуску зі школи.

Кафе закрили

Після інциденту Держпродспоживслужба закрила кафе на 10 днів для перевірки.

У ДСНС кажуть, що отруєння відбувалися в кафе "На майдані" протягом кількох днів, тому постраждали люди, які були в різних компаніях.

Також відомо, що всі постраждалі клієнти замовляли в закладі їхній фірмовий салат з куркою та майонезом.



Продукти, якими можна отруїтись / Інфографіка 24 каналу

До слова, в Івано-Франківській області понад 10 людей одночасно доставили в лікарню з отруєнням. Відомо, що вони святкували випускний в готельно-відпочинковому комплексі.