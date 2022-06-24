"Він називав себе росіянином": студенти Київської консерваторії проти імені Чайковського в назві

Вчена рада Національної музичної академії вирішила залишити ім'я композитора Петра Чайковського у своїй назві. Однак студентів закладу таке рішення обурює. Їхню думку на засіданні навіть не врахували.

Про позицію студентів Національної музичної академії імені Петра Чайковського в коментарі 24 каналу розповіла активістка, волонтерка та випускниця консерваторії Катерина Косецька. Вона зазначила, що серед студентів було проведене опитування щодо того, чи варто змінити назву навчального закладу.

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Більшість студентів проти імені Чайковського

Катерина Косецька наголосила, що найпершою. причиною для перейменування є бодай те, що понад 3 чверті студентів виступили за те, щоб прибрати ім'я російського композитора. Слова волонтерки підтверджують результати опитування, яке провело Студентське наукове товариство академії. За результатами опитування 75,8% студентів за те, щоб перейменувати консерваторію.

Опитування були проведені ще в травні, тобто ще до Вченої ради.



Більшість студентів за те, щоб прибрати ім'я Чайковського / Фото Студентського наукового товариства академії



Думки щодо нової назви розділилися / Фото Студентського наукового товариства академії

Консерваторії пропонують присвоїти імена когось з українських композиторів. Найчастіше пропонують присвоїти ім'я Бориса Лятошинського, Мирослава Скорика або Миколи Леонтовича.

Однак Вчена рада закладу фактично повністю проігнорувала позицію студентства. Катерина Косецька називає голосування Вченої ради нелегальним, адже на ньому не були присутні всі члени та була проігнорована думка студентів.

Чайковський позиціонував себе як росіянин

Випускниця консерваторії наголосила, що попри аргументи про українську кров, Петро Чайковський позиціонував себе як росіянин і писав про це у своїх щоденниках.

Крім того, Катерина наголосила, що Чайковський не вважав українську культурою окремою від російської. Про це свідчить і його "Малоросійська симфонія".

Також випускниця відповіла на аргумент про те, що російський композитор писав свої твори в Україні. Катерина Косецька не вважає цей аргумент серйозним.

Багато людей можуть творити на території нашої країни, але якщо вони себе позиціонують як громадяни іншої держави, то вони є громадянами тої держави. Чайковський називав себе росіянином. Смішно говорити про те, що він українець через маленьку часточку крові чи через те, що він тут писав твори. Ось наприклад Бетховен писав твори на українські мотиви, але це не робить його українським композитором,

– наголосила Косецька.

Варто зазначити, що міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко провів зустріч зі студентами консерваторії. Говорили про перейменування закладу. Студенти сподіваються, що керівництво академії погодиться прибрати ім'я Чайковського з назви.

Катерина Косецька підкреслила, що першочерговим завданням є прибрати ім'я Чайковського з назви. Присвоєння іншого імені – це вже наступний етап.

Якою є позиція адміністрації

На засіданні Вченої ради академії ухвалили рішення про те, щоб залишити ім'я Чайковського в назві. Член наглядової ради народний артист України Юрій Рибчинський заявив, що Чайковський не належить Росії. Крім того, композитор за походженням не є росіянином.

Також на засіданні прозвучали думки про те, що все ж Чайковський творив на території України та є одним із засновників Національної музичної академії, яка зараз має його ім'я. Крім того, члени Вченої ради висловилися за те, що потрібно доводити світу, що Чайковський таки Росії не належить, попри те, що він народився та помер на її території.

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! Росія вважає творчість Петра Чайковського своєю спадщиною. Щобільше, після дискваліфікації з Олімпійських ігор через допінговий скандал, Олімпійський комітет Росії, який виступав на змаганнях без будь-яких державних символів, замість гімну використовував фрагмент з Концерту для фортепіано з оркестром №1, автором якого є саме Чайковський.