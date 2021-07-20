Вимога носити обов’язкову шкільну форму є незаконною, – освітній омбудсмен

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявляє, що вимагати в учнів носити шкільну форму – незаконно. За його словами, шкільний одяг має бути зручним, по сезону і відповідати можливостям родини.

Згідно з законом про освіту, батьки можуть купити дитині шкільну форму, якщо це пітримують. Проте вимагання щодо обов’язкової шкільної форми – це незаконно.

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Адже ще у 2019 році президент України скасував указ про шкільну форму для школярів. Цей указ втратив чинність понад два роки тому. від 23 червня 2019 року.

Водночас конвенції ООН про права дитини чітко зазначає, що держави зобов’язуються поважати право дитини на збереження індивідуальності, не допускаючи протизаконного втручання.

А якщо дитина позбавляється частини або всіх елементів своєї індивідуальності, держави-учасниці забезпечують їй допомогу і захист для відновлення її індивідуальності.

Освітній омбудсмен звернувся до директорів шкіл та закликав припинити вимагати від дітей одягати те, що їм не подобається.

Це вимога абсолютно незаконна. Звісно, шкільний одяг має бути зручним, по сезону і відповідати можливостям родини. Але виставляти будь-які вимоги є неправильним і незаконним,

– зазначив Горбачов.

А заступниця міністра освіти та науки Любомира Мандзій додає, що вимога шкільної форми може бути в окремому закладі освіти, і рішення про це приймається спільно з батьками.

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За її словами, вимоги МОН про те, що всі діти мають ходити виключно в конкретній шкільній формі, конкретного виробника – точно немає.

Так чи інакше, це має бути спільне рішення всіх учасників освітнього процесу, зокрема і батьків. На рівні закладу освіти приймається рішення,

– сказала Мандзій.

До слова, раніше Горбачов пояснював, що часто у дискусіях виникає плутанина, оскільки часто люди не відрізняють шкільний одяг від обов’язкової шкільної форми.

"Це різні речі. До прикладу, одяг для школи – це вільний вибір дитини та її батьків. Єдиними вимогами до такого одягу є: охайність, зручність та відповідність сезону. Натомість обов’язкова шкільна форма – це уніформа, однакова для всіх", – додав він.