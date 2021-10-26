Вимагають дистанційку: у Харкові студенти політехніки погрожують протестами через COVID-19

Студенти Харківського політехнічного інституту планують оголосити акцію протесту очного навчання через спалах коронавірусу. Вони вимагають запровадити у виші дистанційне навчання.

Студенти Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" із 29 жовтня планують припинити відвідування очних занять. Відповідне оголошення з’явилося в групі студентів вишу.

До теми В яких областях університети перейшли на дистанційку, а в яких – навчають очно

Автори оголошення зазначають, що у Харківській політехніці, де наразі змішане навчання, "вмирають та заражаються викладачі", "все частіше хворіють студенти". Також вони звинувачують виш в ігноруванні рекомендацій МОН.

Студенти висувають дві вимоги до ректорату:

дотримання рекомендацій МОН і зміна форми навчання на дистанційну,

переведення невакцинованих викладачів на дистанційнку із збереженням зарплати замість звільнення.

Ми не припиняємо навчальний процес і не відмовляємось від дистанційних пар,

– наголошують студенти.



Повідомлення студентів про заплановану акцію протесту / Скріншот з групи

Раніше було повідомлення, що ХПІ впускає на територію студентів лише за студквитками, а викладачів – за документами. Мовляв, жодної перевірки температури немає, а на вході створюються черги.

Зазначимо, що у Харкові 8 вишів використовують змішане навчання. Це попри те, що викладачі на студенти хворіють на COVID-19. Так, протягом тижня померли одразу 5 професорів Харківського університету Каразіна.

До слова, Міністерство освіти та науки рекомендує вищим навчальним закладам перейти на дистанційне навчання з 25 жовтня по 15 листопада в зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації.