Вимагав гроші в однокласників: під Житомиром суд оштрафував батька за поведінку сина

У Житомирській області суд притягнув до адміністративної відповідальності батька за невиконання обов’язків з виховання 13-річного сина. Адже вже двічі до суду надсилали протоколи щодо поведінки учня, який вимагав гроші в однокласників.

Додамо, що постанова суду ще не набрала законної сили, тому засуджений батько має ще 10 днів, щоб подати на неї апеляцію.

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Що робив школяр-розбишака

На початку 2021 року батько отримав попередження про те, що недостатньо приділяє уваги вихованню та навчанню сина. Хлопець підпалив петарду і закинув її в оселю містянина.

в оселю містянина. У вересні до суду надійшли нові матеріали. У документах йшлося про те, що учень погрожував однолітку, вживав нецензурну лексику та вимагав гроші.

Вирок суду

Чоловік підтвердив, що усі події дійсно були і повідомив, що нині синова поведінка змінилась на краще. Заслухавши пояснення, суд дійшов до переконання, що вину сина та його батька повністю доведено.

Чоловіка покарали штрафом у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 гривень.

До слова, у Тернополі суд виніс вирок матері учня школи №10, який 2 роки систематично цькував іншу ученицю. Тепер батьки булера мають заплатити штраф та судовий збір. Деталі інциденту – читайте у статті.