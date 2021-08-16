Декан навіть вимагав розділити хабар – 7500 доларів треба було заплатити якомога швидше перед вступом, а решту – безпосередньо перед захистом дисертації.

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За допомогою прокурорів Офісу генпрокурора декана факультету одного із Харківських вишів викрили на одержанні хабаря.

Відомо, що першу частину неправомірної вигоди – 3500 доларів декан факультету одержав 29 липня 2021 року. А під час одержання 16 серпня 2021 року ще 4000 доларів його затримали правоохоронці.



Декана затримали на отриманні хабаря / Фото Офіс генпрокурора

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Як пише "Інтерфакс-Україна", назву вишу правоохоронці не повідомили, проте на фото видно, що на затриманому – форма з нашивкою емблеми Харківського національного університету внутрішніх справ.

До слова, у Києві правоохоронці викрили радницю ректора одного з приватних вишів на хабарі за диплом про вищу освіту. За даними слідства, жінка гарантувала клієнтам видачу документів без навчання у закладі.