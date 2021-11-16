Чи вимагатимуть від випускників ПЛР-тест або COVID-сертифікат для складання ЗНО-2022

Міністерство охорони здоров'я дозволило вакцинуватися від коронавірусу підліткам від 12 до 17 років. Відомо, що першу дозу щеплення отримали вже понад 34 тисячі підлітків в Україні. Чи не вимагатимуть від школярів бути вакцинованими або мати ПЛР-тест для складання ЗНО – читайте у статті.

За словами експертів, надії на значне покращення ситуації навесні наразі не багато. Адже ситуація з коронавірусом залишається складною, а повністю вакцинованих українців поки близько – 8,3 мільйона.

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До того ж, станом на 14 листопада в червоній зоні перебувають 18 регіонів:

Київ та область;

Волинська область;

Львівська область;

Івано-Франківська область;

Хмельницька область;

Рівненська область;

Житомирська область;

Чернігівська область;

Сумська область;

Дніпропетровська область;

Запорізька область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Херсонська область;

Донецька область;

Луганська область;

Черкаська область.

Коронавірус в Україні! За минулу добу, 15 листопада, в Україні виявили понад 16 тисяч хворих на COVID-19. Серед них 1 168 дітей. На жаль, за день 838 пацієнти померли – це найбільша кількість від початку пандемії в Україні.

Додамо, що за весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли – 3 244 749 людей. Померли, на жаль, 77 985 інфікованих.

Що із вакцинацією школярів

Цього року МОЗ видало загальну рекомендацію щодо вакцинації від коронавірусу дітей 12 – 17 років препаратом Pfizer. Щеплення школярам роблять ще з літа, але тоді у відомстві дозволяли це робити лише в окремих випадках.

А ось новий наказ – це зелене світло для масової вакцинації дітей. З початку листопада дитячий COVID-сертифікат вже можна згенерувати у застосунку "Дія". Хоча поки що немає жодних відомостей про те, що такі щеплення можуть стати обов'язковими.

За даними Національної служби здоров'я, станом на 26 жовтня щонайменше першу дозу щеплення отримали 34,5 тисяч українців віком до 17 років.

ЗНО та карантин

Основна сесія ЗНО стартує 23 травня та закінчиться 17 червня.

Графік ЗНО-2022:

фізика – 23 травня;

хімія – 26 травня;

українська мова, українська мова та література – 31 травня;

математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;

іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня;

англійська мова – 7 червня;

історія України – 10 червня;

географія – 14 червня;

біологія – 17 червня.

Набагато раніше пройде пробне ЗНО – вже в березні. Усі предмети розділили на два дні:

19 березня – з української мови та літератури;

26 березня – з історії України, з математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, а також англійської, іспанської, німецької та французької мов.

В Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли, що пробне ЗНО організують із дотриманням усіх протиепідемічних заходів як на вході до пунктів тестування, так і під час нього.

Учасники повинні будуть:

на вході пройти вимір температури;

бути в масках;

мати маленькі дезінфектори та користуватися ними;

дотримуватися соціальної дистанції.

Під час тестування в аудиторії повинно перебувати не більше як 15 школярів та 2 інструктори.

Самі аудиторії забезпечать: медичними масками, безконтактними термометрами, засобами дезінфекції для рук, засобами дезінфекції для обробки поверхонь, ізоляційними захисними халатами та щитками для медиків. Ще до штату кожного пункту тестування додадуть медпрацівника.

Чи вимагатимуть від учасників ЗНО негативний ПЛР-тест на COVID-19 або щеплення? В УЦОЯО відповідають, що ні, не вимагатимуть. Принаймні поки що такого рішення немає.

Наразі вимог щодо проходження учасниками ЗНО повного курсу вакцинації або надання ними результатів ПЛР-тестів для входу до пункту проведення ЗНО-2022 немає,

– повідомили у Центрі.

Водночас там зазначили, що якщо таке рішення і буде ухвалено, то це – зона повноважень МОЗ. Також в УЦОЯО повідомили, що загалом зараз вносити будь-які зміни до документів щодо проведення ЗНО-2022 не планується.

До слова, у нових умовах вступу посилили роль математики для певних напрямків. На які спеціальності потрібне ЗНО з математики – повний перелік читайте у статті.