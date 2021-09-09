Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час інтерв'ю медичній експертці ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій.

Важливо МОЗ перевірятиме, чи справжні у вчителів довідки про вакцинації проти COVID-19

За його словами, у школах залишається обов’язковою термометрія. І якщо температура підвищена, то дитина має звернутися до свого лікаря, який діє за інструкцією діагностики коронавірусної хвороби – або варто здати швидкий тест на антиген, або ПЛР.

Прое школа не має права вимагати в учня пред'явити його результати ПЛР-тестів або швидких тестів. І така вимога не буде застосовуватися щодо шкіл,

– зазначив державний санлікар

Ігор Кузін також наголосив, що Міністерство охорони здоров'я та Міністерство освіти та науки підтримують позицію, що школи умовах жорстких протиепідемічних обмежень мають закриватися останніми та відкриватися першими.

Додамо, що освітній омбудсмен вважає, що інформація про вакцинованих педпрацівників повинна бути деперсоніфікованою. Тобто медичні заклади мають повідомляти школам, скільки в них вакцинованих вчителів, але не називати їхніх імен.

До слова, в мережі з’явилася інформація про те, що Україна з 13 вересня перейде в жовтий рівень епідемнебезпеки і зміняться умови роботи шкіл під час карантину.

Так, заклади освіти, де вакциновано менше 80% персоналу, не зможуть працювати очно в жовтій зоні. Тому очільник МОЗ порадив школам та вишам готуватися до дистанційки.

Але згодом Віктор Ляшко запевнив, що наступний тиждень буде діяти ще зелена зона, тож заклади освіти і надалі можуть працювати очно.

В понеділок, 13 вересня, ми не переходимо в жовтий рівень. Якщо Кабмін прийде рішення про зміни і вони пройдуть процедуру погодження, то лише через 7 днів цю постанову запустять. Тому наступний тиждень вся країна буде спокійно працювати в зеленій зоні,

– наголосив Віктор Ляшко.

Проте Чернігівська та Сумська області вже повідомили, що там з 13 вересня планують закрити на карантин більшість шкіл та дитячих садочків, а діти там перейдуть на дистанційку.