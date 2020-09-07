До Окружного адмінсуду Києва надійшов позов, щоб Київська державна міська адміністрація скасувала рішення Віталія Кличка про виконання Гімну України в школах перед уроками.

Позивач просить суд визнати протиправним рішення про обов’язкове виконання Гімну України у школах на початку кожного дня за участю учнів та вчителів, йдеться на сайті суду.

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Тому наразі суд вирішує питання наявності правових підстав, щоб задовольнити позов та відкрити провадження в адміністративній справі.

Зазначимо, що 31 липня КМДА підтримала рішення про започаткування обов'язкового виконання учнями, вихованцями та вчителями гімну України у школах. Водночас у відомстві запевнили, що співати гімн не обов'язково, рішення є лише рекомендацією.

На меті такого рішення було завдання – популяризувати та виховувати в учнів шанобливе ставлення і повагу до державних символів України.