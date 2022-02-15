За результатами перевірки щодо застосуванням державної мови у навчанні Тарас Кремінь встановив факти порушення закону двома університетами. Про це склали відповідні акти.
До теми У трьох областях не вистачає підручників українською мовою: омбудсмен вимагає втручання МОН
Як виші порушили мовний закон
Відповідно до норм чинного законодавства, з 2020 року навчання студентів має здійснюватися державною, англійською або іншими офіційними мовами ЄС.
Проте з’ясувалося, що у 2020 році набір іноземців на навчання у цих двох університетах відбувався на акредитовані спеціальності з викладанням навчальних дисциплін російською мовою. Зокрема:
- Запорізький державний медичний університет у 2020 році набрав на навчання за спеціальністю "Фармація" з викладанням дисциплін російською мовою 67 громадян Болгарії.
- Одеський національний медичний університет набрав на навчання з викладанням російською мовою громадян Азербайджану, Білорусі, Ємену, Марокко, Молдови, Нідерландів, Росії, Сирії, Туреччини – загалом 78 осіб.
Університети повідомили, що у 2021 році набір іноземців та осіб без громадянства на навчання з викладанням навчальних дисциплін російською мовою припинено, – каже мовний омбудсмен.
Загалом заходи державного контролю за застосуванням державної мови проводились у шести університетах країни:
- Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна,
- Харківському національному медичному університеті,
- Одеському національному медичному університеті,
- Запорізькому державному медичному університеті,
- Дніпровському державному медичному університеті,
- Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Тарас Кремінь додав, що КНУ імені Т. Шевченка здійснював набір іноземців на навчання з викладанням навчальних дисциплін російською мовою у 2020 та 2021 роках, але виключно за предметною спеціалізацією "Філологія. Російська мова і література".
У секретаріаті мовного омбудсмена нагадали, що протягом 2021 року до уповноваженого надійшло 157 звернень щодо порушень мовного законодавства у сфері освіти.
До слова, у Києві в ліцеї №303 та спеціалізованій школі №152 учні поскаржилися, що викладачі проводять уроки російською мовою. Після перевірки вчителям видали догани, а згодом їх звільнили. Деталі – читайте за посиланням.