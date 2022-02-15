За результатами перевірки щодо застосуванням державної мови у навчанні Тарас Кремінь встановив факти порушення закону двома університетами. Про це склали відповідні акти.

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Як виші порушили мовний закон

Відповідно до норм чинного законодавства, з 2020 року навчання студентів має здійснюватися державною, англійською або іншими офіційними мовами ЄС.

Проте з’ясувалося, що у 2020 році набір іноземців на навчання у цих двох університетах відбувався на акредитовані спеціальності з викладанням навчальних дисциплін російською мовою. Зокрема:

Запорізький державний медичний університет у 2020 році набрав на навчання за спеціальністю "Фармація" з викладанням дисциплін російською мовою 67 громадян Болгарії.

Одеський національний медичний університет набрав на навчання з викладанням російською мовою громадян Азербайджану, Білорусі, Ємену, Марокко, Молдови, Нідерландів, Росії, Сирії, Туреччини – загалом 78 осіб.

Університети повідомили, що у 2021 році набір іноземців та осіб без громадянства на навчання з викладанням навчальних дисциплін російською мовою припинено, – каже мовний омбудсмен.

Загалом заходи державного контролю за застосуванням державної мови проводились у шести університетах країни:

Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна,

Харківському національному медичному університеті,

Одеському національному медичному університеті,

Запорізькому державному медичному університеті,

Дніпровському державному медичному університеті,

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Тарас Кремінь додав, що КНУ імені Т. Шевченка здійснював набір іноземців на навчання з викладанням навчальних дисциплін російською мовою у 2020 та 2021 роках, але виключно за предметною спеціалізацією "Філологія. Російська мова і література".

У секретаріаті мовного омбудсмена нагадали, що протягом 2021 року до уповноваженого надійшло 157 звернень щодо порушень мовного законодавства у сфері освіти.

До слова, у Києві в ліцеї №303 та спеціалізованій школі №152 учні поскаржилися, що викладачі проводять уроки російською мовою. Після перевірки вчителям видали догани, а згодом їх звільнили. Деталі – читайте за посиланням.