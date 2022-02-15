За результатами перевірки щодо застосуванням державної мови у навчанні Тарас Кремінь встановив факти порушення закону двома університетами. Про це склали відповідні акти.

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Як виші порушили мовний закон

Відповідно до норм чинного законодавства, з 2020 року навчання студентів має здійснюватися державною, англійською або іншими офіційними мовами ЄС.

Проте з’ясувалося, що у 2020 році набір іноземців на навчання у цих двох університетах відбувався на акредитовані спеціальності з викладанням навчальних дисциплін російською мовою. Зокрема:

  • Запорізький державний медичний університет у 2020 році набрав на навчання за спеціальністю "Фармація" з викладанням дисциплін російською мовою 67 громадян Болгарії.
  • Одеський національний медичний університет набрав на навчання з викладанням російською мовою громадян Азербайджану, Білорусі, Ємену, Марокко, Молдови, Нідерландів, Росії, Сирії, Туреччини – загалом 78 осіб.

Університети повідомили, що у 2021 році набір іноземців та осіб без громадянства на навчання з викладанням навчальних дисциплін російською мовою припинено, – каже мовний омбудсмен.

Загалом заходи державного контролю за застосуванням державної мови проводились у шести університетах країни:

  • Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна,
  • Харківському національному медичному університеті,
  • Одеському національному медичному університеті,
  • Запорізькому державному медичному університеті,
  • Дніпровському державному медичному університеті,
  • Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Тарас Кремінь додав, що КНУ імені Т. Шевченка здійснював набір іноземців на навчання з викладанням навчальних дисциплін російською мовою у 2020 та 2021 роках, але виключно за предметною спеціалізацією "Філологія. Російська мова і література".

У секретаріаті мовного омбудсмена нагадали, що протягом 2021 року до уповноваженого надійшло 157 звернень щодо порушень мовного законодавства у сфері освіти.

До слова, у Києві в ліцеї №303 та спеціалізованій школі №152 учні поскаржилися, що викладачі проводять уроки російською мовою. Після перевірки вчителям видали догани, а згодом їх звільнили. Деталі – читайте за посиланням.