Євгенію Більченко, яка публічно розкритикувала новий закон про мову, не звільнили з посади професорки Національного педагогічного університету імені Драгоманова, але її тимчасово відсторонили від занять.

Наразі в університеті Драгоманова створили робочу групу для вивчення публічних заяв Більченко в соцмережах і ЗМІ. За підсумками їх роботи відбудеться засідання Вченої ради.

До теми Чи можуть звільнити викладачку Більченко з університету Драгоманова: позиція МОН та вишу

За словами Більченко, робоча група пильно читає її лекції і "непохитною рукою виколупує з них Кремль".

Минулого тижня збиралася Вчена рада через питання з Більченко. Але тепер стало відомо, що її не звільнили, а лише тимчасово відсторонили.

Не звільнили… Не можуть мене звільнити: немає такої статті "за пост у фейсбуці". Всі мої 28 навчальних програм — в порядку. Мене тимчасово усунули від викладання. Вчуся в’язати гачком,

– написала Більченко.

Більченко розповіла, що з цієї історії вона зрозуміла, що найстрашніше – це не звільнення і не смерть, це зрада колег, яких вона вважала друзями.

"Особливо лютували російські люди, які раптом вирішили стати "правильними українцями", причому української мови їх так і хочеться навчити, – додала вона.

Що відомо про скандал з Більченко

Професорка університету Драгоманова публічно розкритикувала новий закон про мову. Вона написала так: "Лише ланка в ланцюзі, черговий опухлий лімфовузол в тілі онкохворої американської колонії".

Після цього викладачка оприлюднила цілу низку скандальних заяв як "представниця російської цивілізації". Зокрема, Більченко назвала Україну тоталітарною державою.

Окрім того, викладачка університету Драгоманова у 2018 році виступала на каналі підконтрольних Росії бойовиків. Її представили як "активістку Майдану", яка різко змінила свої погляди.

Додамо, що у МОН заявили, що немає повноважень звільнити викладачку. Це може зробити лише ректор вишу.

Водночас колишні студенти вишу згадують, що раніше Більченко мала проукраїнську позицію, брала активну участь в Євромайдані та допомагала військовослужбовцям. Більше про це – читайте за посиланням.