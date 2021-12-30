Її оповідання про власницю Тартаківського палацу "Твоя М." отримало перемогу в номінації "Проза".

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Її оповідання вразило всіх

Цікаво, що Галина Яценко спершу й не думала подаватися на конкурс. Вона писала для себе, від душі, оскільки її дуже зацікавилася доволі трагічна і водночас втаємничена біографія Марії Урбанської. Тим більше, що спогадів про цю особистість збереглося небагато.

Відомо, що вона не була заміжня, з рідних мала сестру та двох племінників, які жили за кордоном.

Я натрапила на альманах минулорічного конкурсу, де про Марію Урбанську було трохи відомостей, і вирішила написати щось цікаве. Не чекала високих результатів, бо спершу не думала подавати на конкурс. Писала від серця, бо мені дуже ця біографія запала до душі,

– каже письменниця.

Галина передивилася всі фото, перечитала документи. Потім її чоловік запропонував податися на конкурс.

"Зазвичай, коли пишу на конкурси цілеспрямовано, дотримуюся всіх вимог, то у них не перемагаю, лише коли ось так, від серця", – каже Яценко.

Своє оповідання письменниця побудувала у формі п’яти листів-діалогів Марії Урбанської з Ісусом. Вона дуже мріяла стати черницею, і навіть першу освіту здобувала під керівництвом черниць.



Марія Урбанська / Фото krystynopol.info

Жінка пережила п’ять ув’язнень, а потім її амністували, коли була у спецпоселенні в Сибіру. Там вона й померла, таки ставши до того черницею.

Я написала п’ять художніх листів, в кожному з яких описала цікавий епізод з її життя, вплітаючи той трагізм і біль, який вона відчувала, відбуваючи ув’язнення,

– розповідає авторка.

Є в оповіданні епізод про те, як після відвідин сиротинця вона почала допомагати дітям, особливо бідним, здобувати освіту. Навіть свій палац у Тартакові, так як була його останньою власницею, заповіла для школи.

Галина Яценко каже, що дуже хоче відвідати Тартаківський палац, оскільки побуває там вперше. Припускає, що згодом оповідання "Твоя М." може перерости у щось більше, наприклад, історичний роман.

Що відомо про конкурс

Міжнародний літературний конкурс імені Марії Урбанської проводять вдруге. Переможців обирали у номінаціях "Проза" та "Поезія". Галина Яценко додає, що учасники були дуже різного віку – від 7 до 78 років.

Крім авторів з України, роботи на конкурс подавали учасники з Польщі та США. Журі переглянуло 32 оригінальних твори. У січні має відбутися нагородження переможців.

До слова, раніше 15-річна українська школярка Анна-Марія Баландіна перемогла у міжнародному поетичному конкурсі Poésie en liberté, який проходив у Парижі. її твір Le Caricaturiste вразив журі та виборов премію Deuxième Prix.