У Міносвіти розповіли, що педагогічним працівникам у закладах професійної та передвищої освіти поступово збільшать зарплати у 2021 році.

Про це йдеться в проєкті закону про держбюджет України на 2021 рік, передає пресслужба МОН.

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Додамо, що наразі у цих закладах освіти викладачі вищої категорії мають однаковий посадовий оклад у розмірі понад 5 тисяч гривень. Проте до середини 2021 року їх зарплата збільшиться до семи тисяч гривень.

Натомість зарплата керівника закладу професійної чи передвищої освіти в січні поточного року становив близько 6 тисяч гривень. Натомість з січня 2021 року вона збільшиться до 8 тисяч гривень, а з липня 2021 року – до 8 тисяч 679 гривень.

Загалом впродовж 2021 року зарплати працівників освітньої галузі будуть збільшені майже на 30%.



Зарплати викладачів профтехів / Фото МОН

До слова, раніше повідомлялося, що в новому році зростуть зарплати вчителів у школах. Наскільки збільшаться зарплати педагогів – читайте тут.

Натомість уряд схвалив та направив на розгляд до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет на 2021 рік, яким передбачено виділення на галузь освіти 173,8 мільярда гривень.