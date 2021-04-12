Викладача коледжу у Чернівцях підозрюють у педофілії: його відсторонили

У Чернівецькому обласному фаховому коледжі мистецтв одного з викладачів підозрюють в педофілії. Чоловік не з'являється на роботу вже тиждень, а на сайті Чернівецької ОДА розмістили оголошення про відсторонення працівника.

Відповідне рішення ухвалило керівництво Чернівецького обласного фахового коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича. Проте зв'язок між затриманими раніше двома чоловіками та їхнім працівником спочатку не був очевидним.

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Що відомо про відсторонення викладача

12 квітня "Молодий Буковинець" у новині поєднало викладача, який не виходив на роботу, та затриманого у справі про педофілію. Мовиться про офіційну заяву керівництва Чернівецького коледжу, в якій повідомили про відсторонення одного з працівників від виконання службових обов'язків.

Як повідомляє місцеве видання, один з викладачів перестав з'являтися на роботі вже понад тиждень. В адміністрації навчального закладу заявили, що про правопорушення педагога дізнались зі ЗМІ, адже правоохоронні органи до них не звертались.

Що відомо про затримання педофілів

На Буковині 3 квітня поліція затримала двох пенсіонерів-педофілів віком 66 та 74 роки.

Старший чоловік у своїй квартирі розбещував неповнолітніх та вступав із ними в статеві зносини.

Він також надавав кімнату своєму знайомому для аналогічних дій.

Вони разом створювали фото- і відеоконтент дитячої порнографії та поширювали її у закритих групах в соцмережах.

Жертвами літніх педофілів стали дівчатка з неблагополучних сімей. Ті заманювали грошима та шантажували вже наявними записами.

Їх затримали, проте поліція не розголошувала імен та особистостей зловмисників.

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