"Став на шлях істинний": викладача з Миколаєва, який шанує окупантів, не захотіли звільнити

Завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Миколаївського інституту права Сергій Шубін заявив під час спілкування зі студентами, що російські окупанти нібито не є визнаною терористичною організацією в світі. Але попри такі висловлювання, в університеті викладача вирішили не звільняти.

Окрім того, Шубін стверджує, що держава (Україна – 24 канал) буде валитися, і першої посиплеться західна Україна.

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Викладач також не соромиться перепощувати дописи про російську культуру, а на аватарці він має рамку про те, що "російська мова – його рідна". Він ще й підписаний на всі сторінки регіональних представництв Анатолія Шарія.

Журналістам стало відомо, що Сергій Шубін "топить" за терористів і розповідає студентам, що так звані республіки “Д/ЛНР” у жодній країні не визнані терористичними.

Чому викладача не звільнили

У серпні 2018 року Верховний суд України роз'яснив, що для визнання ДНР / ЛНР проросійськими терористичними організаціями ніяких рішень органів влади не потрібно.Разом з тим понад 30 країн світу ввели санкції проти бойовиків на окупованих територіях Донбасу за тероризм і посягання на територіальну цілісність України. “ДНР” та “ЛНР” вважають організаціями, створеними Росією для ведення гібридної війни на Донбасі.

У Миколаївському інституті права наголосили, що заяви Шубіна про терористів річної давності.

Уже і поліція, і СБУ цим питанням цікавилися. Була виписана догана, конфлікт вичерпано. Він став на шлях істинний,

– відповіли представники вишу.

Окрім того, на питання, чому Шубіна тоді не звільнили, в інституті заявили: "А як його звільнити, на яких підставах? Він завтра піде в суд і відновиться".

Скандал із викладачем Сергієм Шубіним: коротко