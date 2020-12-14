Викладача Національного університету "Львівська політехніка" Дмитра Зербіно звинувачують у тому, що на контрольній він показував студентам порнографічні зображення. Наразі педагога відсторонили, а у виші створили комісію, яка має проаналізувати його дії.

Долю викладача визначить комісія

Комісія розпочала працювати 14 грудня і діятиме тиждень. Про це розповіла керівниця центру комунікацій Львівської політехніки Наталія Павлишин, повідомляє "Громадське".

До теми Порно на контрольній: викладач Львівської політехніки розробив нову "методику" навчання

До складу комісії увійшли представники університетської комісії з етики, а також фахівці з кафедри педагогіки. Саме вони мають проаналізувати "методику" викладання Зербіно. Окрім цього працюватимуть фахівці з інформаційного забезпечення, юристи та інші.

На час роботи комісії викладача відсторонили від освітнього процесу. Його подальшу долю визначатимуть вже після висновків комісії.

Павлишин додала, що від студентів чи їхніх батьків не було жодних звернень щодо цього інциденту.

У нашому університеті діє студентський актив, тобто можливості для вирішення різноманітних конфліктних ситуацій, якихось непорозумінь, є різні. Крім того, наше керівництво абсолютно відкрите до діалогів,

– наголосила Павлишин.

Позиція Зербіно

Сам викладач наразі не коментує ситуацію. За словами керівниці пресслужби, він наважиться зробити це вже після висновків експертів.

До теми "Ти дивися на нього": на Львівщині вчителька вдарила учня – шокуюче відео

"Для того, щоб оцінка була об’єктивною, він не дає жодних коментарів. Але я думаю, що після того, як будуть якісь висновки, можна буде поговорити і з викладачем", – додала Павлишин.

Що трапилося у Львівській політехніці