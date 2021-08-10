Викладач з Пакистану Газі Таймур прогулювався по Лондону, коли побачив на землі гаманець. Він намагався одразу знайти поглядом господаря, але той вже розчинився в натовпі.

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Газі уявив, що відчуватиме людина, коли побачить, що гаманець пропав. Тож він вирішив, що треба його знайти через ім’я карток у гаманці.



Гаманець, який знайшов Газі Таймур / Фото Vice

Спочатку викладач спробував знайти профіль Рахула в соцмережах. Потім почав шукати його в Google, але не зміг. Після цього Газі згадав про іншу соцмережу – LinkedIn.

Так, викладач дізнався, що в ній зареєстровано три Рахула, і один з них проживає в Лондоні. LinkedIn повідомив, що Рахул працює в британській компанії з виробництва продуктів харчування і напоїв.

Тому Газі Таймур вирішив подзвонити в їх головний офіс. Але зробити це виявилося нелегко. За його словами, адрес компанії та їх телефону не було ні в Google, ні на сайті. Але у відкритих джерелах Таймуру вдалося знайти річні звіти компанії, в якій працював Рахул, і звідти дізнався їхню адресу.

Я на крок ближче до Рахулу. Головний офіс знаходиться в Шордіч [район Лондона]. Сподіваюся, він не заблокував банківські карти, інакше все це було даремно,

– написав викладач у твітері.

Так, Газі вдалося знайти Рахула, він віддав йому гаманець і зробив фото з задоволеним власником. “Хлопці, ми знайшли Рахула! Він в шоці, сльози на очах”, – додав викладач.



Власник гаманця Рахул / Фото Vice

Чоловік розповів, що багато людей писали йому слова вдячності за те, що він не залишився в стороні і допоміг іншій людині.

Що робити, якщо ви загубили банківську карту

У разі якщо банківська карта загубилася або її вкрали, необхідно відразу ж зателефонувати в службу підтримки банку і заблокувати картку.

Оператору, для того щоб він міг переконатися в тому, що дзвінок робить саме клієнт, треба назвати кодове слово, яке вказується клієнтом при оформленні заяви на картку. Після цього банк закарту блокує.

До слова, професор Трой Літтлетон з Массачусетського технологічного інституту, купив дитяче ліжечко для своєї аспірантки. "Воно повинно бути в моєму офісі, щоб моя студентка могла привозити 9-місячну доньку, коли це потрібно. Також я можу пограти з нею, поки її мама щось робить", – написав він.