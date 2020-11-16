У Дніпрі викладач університету "Дніпровська політехніка" відмовився проводити пару українською мовою, коли його про це попросила студентка. Мовний обмудсмен пообіцяв перевірити викладачів щодо викладання предметів російською.

В установі вже підготували документи для здійснення державного контролю. Про це в ефірі програми "Ти дивись" на 24 каналі розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

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"Я особисто спілкувався з керівництвом цього університету. Проте я не розумію поведінки цього вельми поважного ученого. Науково-методична документація за його предметами розміщена державною мовою, кілька років тому він захищав докторську дисертацію державною мовою, а що з ним сталось в жовтні я зрозуміти не можу", – пояснив він.

Втім за результатами проведення службового розслідування професор за власним бажанням вирішив написати заяву і піти без пояснення. Тому на цьому рівні проблема вичерпана, розповів уповноважений із захисту державної мови.

Проте ми підготували відповідні документи на адміністрацію університету, щоб провести комплексні заходи державного контролю на виконання закону про забезпечення функціонування української мови як державної в освітньому процесі у навчальному закладі,

– зазначив Кремінь.

Дивіться відео, як викладач відмовився вести пару українською мовою: