У Миколаєві викладач називає українську мову блювотою, шанує Путіна, Шарія та окупантів

Завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Миколаївського інституту права Сергій Шубін всіляко принижує українську культуру і мову. Він вже потрапляв у гучний скандал через свої висловлювання, однак продовжує працювати зі студентами.

На своїй сторінці у фейсбуці він не соромиться перепощувати дописи про російську культуру, а на аватарці має рамку про те, що "російська мова – його рідна".

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Викладач із антиукраїнськими поглядами

Сергій Шубін працює на керівній посаді у виші: очолює кафедру гуманітарних дисциплін Миколаївського інституту права.

Нещодавно Сергій Шубін у коментарях до допису назвав українську мову "блювотою". Він назвав її популяризацію примусовим насиллям, від якого хочеться ще більше її відторгнути.



Коментар Шубіна про українську мову / Скриншот з відео

Фейсбук Сергія Шубіна дуже красномовний: він підписаний на усі сторінки регіональних представництв Анатолія Шарія, пабліки про "русский мир" та культуру держави-агресорки.

Він часто перепощує дописи про етнографію Росію.

До того ж Шубін "топив" за терористів і розповідав студентам, що так звані республіки у жодній країні не визнані терористичними.

Студентів навчають відверті любителі війни проти України, і їх не женуть з роботи навіть після гучних скандалів,

– наголосив Сергій Стерненко.

У випуску активіст пригадав також інших одіозних діячів освіти. Зокрема викладача ОНУ імені Мечникова Дениса Ситнікова, який їздить відпочивати в окуповані Абхазію та Крим і публічно пише, що Крим це – Росія. І третя історія про скандальну Євгенію Більченко з університету Драгоманова.

Викладач назвав українську мову блювотою: дивіться відео Сергія Стерненка

Минулий скандал із викладачем Сергієм Шубіним