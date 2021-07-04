У Миколаєві викладач називає українську мову блювотою, шанує Путіна, Шарія та окупантів
Джерело:ютуб Сергія Стерненка
Завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Миколаївського інституту права Сергій Шубін всіляко принижує українську культуру і мову. Він вже потрапляв у гучний скандал через свої висловлювання, однак продовжує працювати зі студентами.
На своїй сторінці у фейсбуці він не соромиться перепощувати дописи про російську культуру, а на аватарці має рамку про те, що "російська мова – його рідна".
Важливо Вчительку, яка у Києві побила школяра з особливими потребами, звільнили зі школи
Викладач із антиукраїнськими поглядами
Сергій Шубін працює на керівній посаді у виші: очолює кафедру гуманітарних дисциплін Миколаївського інституту права.
Нещодавно Сергій Шубін у коментарях до допису назвав українську мову "блювотою". Він назвав її популяризацію примусовим насиллям, від якого хочеться ще більше її відторгнути.
Коментар Шубіна про українську мову / Скриншот з відео
Фейсбук Сергія Шубіна дуже красномовний: він підписаний на усі сторінки регіональних представництв Анатолія Шарія, пабліки про "русский мир" та культуру держави-агресорки.
Він часто перепощує дописи про етнографію Росію.
До того ж Шубін "топив" за терористів і розповідав студентам, що так звані республіки у жодній країні не визнані терористичними.
Студентів навчають відверті любителі війни проти України, і їх не женуть з роботи навіть після гучних скандалів,
– наголосив Сергій Стерненко.
У випуску активіст пригадав також інших одіозних діячів освіти. Зокрема викладача ОНУ імені Мечникова Дениса Ситнікова, який їздить відпочивати в окуповані Абхазію та Крим і публічно пише, що Крим це – Росія. І третя історія про скандальну Євгенію Більченко з університету Драгоманова.
Викладач назвав українську мову блювотою: дивіться відео Сергія Стерненка
Минулий скандал із викладачем Сергієм Шубіним
- Під час лекції Сергій Шубін розповідав студентам, що Україна розпадеться, а першими відділяться західні регіони.
- Він казав, що Україна зникне з політичної карти світу.
- До того ж, на думку Шубіна, нічого страшного у носінні георгіївської стрічки немає. Вона символізує героїзм, але в Україні її сприймають "неправильно".
- Що стосується україно-російської війни, то викладач не вважає, що представники ОРДЛО не вчиняли жодних терористичних актів на території України.