Малювати людське тіло – це нелегко. І тут часто потрібні роки практики, адже наше тіло має різні форми, пропорції, м’язи та кістки і це доволі складно зобразити на папері. Але тайський викладач зумів донести це до студентів та підкорив своїми роботами весь світ.

Ваннаріт Карін – художник з Таїланду, який заснував Академію ART анатомії. Він настільки добре опанував техніки анатомічного малювання, що вирішив передати свої знання студентам, повідомляє видання Bored Panda.

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Чоловік викладає два курси: поглиблені знання анатомії, де навчає малювати найскладніші частини тіла. А також курс під назвою «Намалюй голову» – він складається з практики в малюванні людського обличчя з ляльки.

У своїх малюнках Карін висвітлює найскладніші частини людського тіла з неймовірною точністю – від сухожиль та суглобів до м’язової тканини. В нашому тілі є 650 видних скелетних м’язів, які формують композицію тіла. Але зобразити їх на папері дуже складно.

Тому викладач вирішив навчити студентів мистецтву. Він називає такі малюнки "коли мистецтво зустрічається з медициною". А його малюнки просто підкорюють учнів та й весь світ.

Дивіться фото: викладач з Таїланду підкорив учнів на уроках анатомічного малювання



Додамо, що завдяки знанням анатомії людини та анатомічного малювання багато художників змогли досягти успіху в класичному живописі. Крім того, такі великі художники, як Да Вінчі, Мікеланджело чи навіть Рембрандт, досліджували людське тіло і навіть брали участь у розтинах, щоб вдосконалити своє мистецтво.