Не розумію вашу псячу мову, – викладач на Одещині назвав українську мовою "окупантів і фашистів"

У місті Чорноморське на Одещині спалахнув мовний скандал. Місцевий викладач Олександр Макаренко публічно назвав українську – мовою окупантів та фашистів.

Педагог морського фахового коледжу Одеського національного морського університету у фейсбуці обговорював нові правила державної мови України. У коментарях під дописом викладач дозволив собі назвати українську – "псячою мовою".

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Я не розумію вашої псячої мови, будь ласка, пишіть білоруською чи російською мовами. Я не розмовляю українською мовою і папери пишу російською мовою. Для мене ця ваша українська мова – мова окупантів та фашистів,

– заявив Макаренко.

Реакція коледжу

Заступниця директора з освітньої роботи коледжу Наталія Федорова розповіла, що адміністрація навчального закладу не терпітиме висловлювань Макаренка. За словами посадовиці, це неприйнятно, коли викладач робить такі заяви.

За словами Федорової, педагоги поговорять з дітьми, у групах яких викладає Макаренко, та з'ясують, чи "пропагує вчитель ненависть до державної мови на своїх уроках".