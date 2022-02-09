З постанови суду стало відомо, що викладач Павло Зав'ялов відмовився вакцинуватися проти COVID-19, а оскільки щеплення для освітян є обов'язковим, його 8 листопада відсторонили від посади.

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Чому викладач відмовився вакцинуватися

Павло Зав'ялов не погодився зі своїм відстороненням і звернувся до суду. Він заявив, що є християнином, а вакцинація суперечить його релігійним переконанням (Павло Зав'ялов є представником євангельської церкви "Воскресіння").

Крім того, викладач вказав, що він є батьком шістьох дітей і через відсторонення не має змоги їх матеріально забезпечувати.

Педагога подав до суду

Через відсторонення Павло Зав'ялов подав позов до суду. Представники музичного училища і департаменту з питань культури національностей та релігій заперечили проти позову і заявили, що відсторонили викладача від посади, оскільки цього вимагав наказ МОЗ та постанова уряду про карантин.

Проте суддя погодилась, що відсторонення Павла Зав'ялова від посади є незаконним, оскільки щеплення від коронавірусу не входить у перелік обов'язкових щеплень для українців, затвердженим МОЗ у 2014 році.

Також суд встановив, що відсторонення від посади порушило конституційні права Павла Зав'ялова, оскільки на час відсторонення він не міг забезпечити себе та своїх дітей.

Викладача поновили та виплатять компенсацію

Таким чином його позов задовольнили. Павла Зав'ялова суд поновив на посаді викладача відділу струнних інструментів Львівського музичного училища ім. С. Людкевича.

Також училище має сплатити Зав’ялову 23,2 тисячі гривень зарплати, яку він не отримував протягом 3 місяців відсторонення.

До слова, останнім часом в українських судах розглядається велика кількість позовів працівників, відсторонених від роботи за небажання вакцинуватися від коронавірусу. Проте не всі вчителі виграють суди. Так, нещодавно суд на Херсонщині відмовився поновити на роботі трьох невакцинованих вчителів фізкультури, німецької і англійської мови.