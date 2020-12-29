Виховуємо російськомовну еліту, – у дитсадку на Дніпропетровщині українську назвали непотрібною
У Дніпропетровській області в приватному садку заявили, що "виховують еліту, яка спілкуватиметься російською". У дошкільному закладі, який ще й не мав ліцензії, вважають, що українська мова дітям не потрібна.
Російська – "елітна", а українська – "непотрібна"
Жителька Дніпропетровщини Аліна Бардашевська обрала для дочки приватний дитсадок через черги до державного. Про це йдеться у сюжеті "5 каналу".
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Протягом 2 років сім'я щомісяця платила за його послуги 11 тисяч гривень. Однак останнім часом мати звернула увагу, що її україномовна дочка спілкується російською. За поясненнями жінка звернулася в адміністрацію садка.
Була відповідь керівництва, що "ми виховуємо еліту, яка буде спілкуватися російською. Українська дітям не потрібна. Ми можемо щось показати на українській, але це не потрібно",
– розповіла Бардашевська.
Крім того, після незручних запитань, за словами жінки, адміністрація вказала їй на двері. Водночас у мережі продовжують рекламувати дитсадок, в якому є навчання українською та російською.
Дитсадок працював без ліцензії
Журналістам, які сподівалися отримати пояснення небажаності української у закладі, не вдалося сконтактуватися з адміністрацією дитсадка. Крім того, там проігнорували й візит ЗМІ.
Згодом стало відомо, що заклад взагалі не має ліцензій на надання освітніх послуг. Цю інформацію підтвердили й в обласному департаменті освіти.
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