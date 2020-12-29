У Дніпропетровській області в приватному садку заявили, що "виховують еліту, яка спілкуватиметься російською". У дошкільному закладі, який ще й не мав ліцензії, вважають, що українська мова дітям не потрібна.

Російська – "елітна", а українська – "непотрібна"

Жителька Дніпропетровщини Аліна Бардашевська обрала для дочки приватний дитсадок через черги до державного. Про це йдеться у сюжеті "5 каналу".

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Протягом 2 років сім'я щомісяця платила за його послуги 11 тисяч гривень. Однак останнім часом мати звернула увагу, що її україномовна дочка спілкується російською. За поясненнями жінка звернулася в адміністрацію садка.

Була відповідь керівництва, що "ми виховуємо еліту, яка буде спілкуватися російською. Українська дітям не потрібна. Ми можемо щось показати на українській, але це не потрібно",

– розповіла Бардашевська.

Крім того, після незручних запитань, за словами жінки, адміністрація вказала їй на двері. Водночас у мережі продовжують рекламувати дитсадок, в якому є навчання українською та російською.

Дитсадок працював без ліцензії

Журналістам, які сподівалися отримати пояснення небажаності української у закладі, не вдалося сконтактуватися з адміністрацією дитсадка. Крім того, там проігнорували й візит ЗМІ.

Згодом стало відомо, що заклад взагалі не має ліцензій на надання освітніх послуг. Цю інформацію підтвердили й в обласному департаменті освіти.

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Важливо! З 16 січня 2021 року набирає чинності "Закон про мову". Він передбачає надання всіх без винятку послуг лише українською.



Що передбачає закон про мову / Інфографіка 24 каналу