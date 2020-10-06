У Міністерстві освіти і науки запевнили, що реформування дошкільної освіти передбачає збільшення заробітної плати вихователям дитячих садків. Так, у проєкті держбюджету на 2021 рік закладено, що вихователям збільшать зарплати впродовж року на кілька тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти та науки.

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Відомо, що з 1 січня 2021 року розміри зарплат педагогів та науковців збільшаться на 20%, а з липня – ще на 8,3%. Зокрема, це стосується і вихователів.

Так, середня розрахункова зарплата завідувача садочку, яка сьогодні становить 9 262 гривень, із січня 2021 року збільшиться до 11 114 гривень, а із липня 2021 року – до 12 042 гривень.

Середня зарплата молодого вихователя з малим стажем роботи з вересня 2020 року становитиме 6 534 гривень, із січня 2021 року – вже 7 839 гривень, а із липня 2021 року – 8 494 гривень.

Натомість вихователь першої категорії, який з вересня 2020 року отримує зарплату в розмірі 8 705 гривень, у липні 2021 року буде отримувати 11 317 гривень. А вихователь вищої категорії отримуватиме з 12 065 гривень з липня 2021 року.

За словами виконуючого обов'язки міністра освіти та науки Сергія Шкарлета, комплексне реформування дошкільної освіти також передбачатиме:

забезпечення доступності освіти для дітей раннього та дошкільного віку;

підвищення якості педагогічних кадрів та їх мотивації;

оновлення змісту та організації освітнього процесу;

створення безпечного та мотиваційного освітнього середовища;

запровадження систематичних моніторингів та оцінки якості дошкільної освіти;

вдосконалення системи управління та фінансування дошкільної освіти.

До слова, раніше Шкарлет наголошував, що впродовж року збільшиться і зарплата вчителів у школах. Більше про це – читайте за посиланням.