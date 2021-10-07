Про ситуацію повідомила у соціальних мережах мати неповнолітньої. Анна Кропивка розповіла, що водії вимагали учнівський квиток чи довідку зі школи. Їх дівчинка не мала, бо просто не встигли зробити та роздати.

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Жінка також зауважила, що інші правила водії маршруток без проблем порушують: беруть пасажирів більше дозволеного, пускають людей без масок і самі їх не носять. А ось з дитиною вирішили бути принциповими.

Дитину вигнали з трьох маршруток! І це о 07:40 ранку. Холод, вітер. Наплювати! Був же наказ. Невже не видно, що їде учень? Над дівчинкою зжалився лише четвертий водій,

– написала мати.

Зверніть увагу! З 7 жовтня Запорізька область перейшла до помаранчевої зони. Для проїзду в громадському транспорті у школярів має бути довідка з навчального закладу або учнівський квиток.

У Мелітополі школярку вигнали з трьох маршруток / Скриншот з фейсбуку