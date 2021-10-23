Інцидент стався в католицькій середній школі Marist Regional College в прибережному містечку Берні. До того ж, це провели публічно при всіх.

До теми У школі на Миколаївщині дівчат і хлопців розділили на різні класи: що кажуть батьки

Як розповіли батьки, групу учениць 8 класу змусили стати на коліна і виміряти довжину своїх спідниць. Вони вважають це принизливим і застарілим.

Одна з дівчаток розповіла, що вчитель повідомив, що короткі спідниці "відволікають" вчителів-чоловіків і учнів.

Директор школи Грегг Шарман підтвердив, що інцидент дійсно був. І додав, що був украй розчарований та після інциденту розіслав сім'ям листи із вибаченнями.

Ми не схвалюємо і не підтримуємо ці дії... Коледж беззастережно просить вибачення у студенток та їхніх родин. Ми хочемо запевнити громаду, що така практика є неприйнятною і більше не повториться,

– написав директор у листі.

Батьки повідомили, що вибачення від Шармана надійшли лише після скарг батьків і прохань про зустрічі з адміністрацією школи, які директор відхилив.

Колишня учениця, яка закінчила школу ще в 2006 році, розповіла, що їй погрожували вимірюванням спідниці, оскільки вона теж "відволікала" вчителів та учнів.

Середня школа Marist Regional College – це частина мережі католицьких старших середніх шкіл в Австралії. Там навчають і хлопчиків, і дівчаток, але зберігають сильний акцент на релігійній освіті.



Як зазначено в політиці школи щодо форми і зовнішнього вигляду, сукні та спідниці для дівчаток мають бути "відповідної довжини”. Наприклад, гарним орієнтиром є довжина на одну долоню вище коліна. А ті, що вважаються занадто короткими, необхідно "коригувати".

До слова, до українських бібліотек за державні кошти хотіли закупити книги “Щоб у 16 не було запізно”, яка розповідає, зокрема, про різницю між хлопчиком та дівчинкою. Вона також вчить дівчат мовчати, якщо їх б’ють. У Мінкульті відреагували на скандальну книгу та зупинили закупівлю.