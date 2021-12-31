"Відволікатимешся, то митимеш підлогу, як твоя мама": деталі булінгу учениці у школі Києва

У Києві стався черговий скандал через булінгу у столичній школі. У соцмережі мати одинадцятикласниці написала, що її дитину на уроці довели до нервового зриву.

Що відомо про булінг учениці

Конфлікт стався під час лекції, яку читала співробітниця поліції, що прийшла до школи.

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За версією учасників подій, одна з учениць демонструвала неповажне ставлення до поліцейської та спровокувала її на принизливі висловлювання.

Поліцейська нібито заявила, що якщо учениця так поводитиметься, то згодом вершиною її кар'єрного зростання стане посада прибиральниці в супермаркеті.

Цей вислів школярка сприйняла як образу і вирушила зі скаргою до директора. Мати учениці прийшла до школи вимагати вибачень.

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За даними видання "Вікна", директорка школи вибачилася. Водночас співробітниця поліції, залучена до конфлікту, відмовилася давати коментарі ЗМІ.

До слова, у київській школі стався скандал навколо вчителя, який нібито ображав та погрожував учням 5 класу. Наразі педагога вже відсторонили від роботи. Деталі інциденту – читайте за посиланням.