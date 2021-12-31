Що відомо про булінг учениці
Конфлікт стався під час лекції, яку читала співробітниця поліції, що прийшла до школи.
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За версією учасників подій, одна з учениць демонструвала неповажне ставлення до поліцейської та спровокувала її на принизливі висловлювання.
Поліцейська нібито заявила, що якщо учениця так поводитиметься, то згодом вершиною її кар'єрного зростання стане посада прибиральниці в супермаркеті.
Цей вислів школярка сприйняла як образу і вирушила зі скаргою до директора. Мати учениці прийшла до школи вимагати вибачень.
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За даними видання "Вікна", директорка школи вибачилася. Водночас співробітниця поліції, залучена до конфлікту, відмовилася давати коментарі ЗМІ.
До слова, у київській школі стався скандал навколо вчителя, який нібито ображав та погрожував учням 5 класу. Наразі педагога вже відсторонили від роботи. Деталі інциденту – читайте за посиланням.