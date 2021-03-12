Відверта розмова про гроші: фінансова грамотність для дітей – вебінар для батьків

Джерело:"Громадський Простір"
Відбувся вебінар під назвою "Як навчити дітей фінансової грамотності?". Захід організували всеукраїнська мережа клубів кодування для дітей та підлітків Code Club Україна та TAS Life.
У події взяли учать близько 200 батьків з різних регіонів України, а сам вебінар проводився в Zoom. Спікерами виступили представники компанії TAS Life, зокрема керівник з розвитку проєктів партнерської мережі Роман Бабич та керівниця управління маркетингу Наталія Стихальська.
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Учасники вебінару прослухали лекцію, яка стосувалася розмов дорослих з дітьми на тему грошей. Ключовими тезами стали:
Спікери разом із батьками обговорили особливості сприйняття грошей дітьми, і дійшли таких висновків:
Діти не розуміють, звідки беруться гроші. Покупки в інтернеті відбуваються в один клік, і існує безліч гаджетів, за допомогою яких, насправді, можна все розрахувати,
– розповідає спікерка вебінару Наталія Стихальська.
На думку маркетологині, з дітьми просто необхідно розмовляти про гроші. Одним з найкращих методів навчання є залучення дитини до процесу формування сімейного бюджету. Такий крок буде свідчити, що ви довіряєте своїм дітям та цінуєте їх думку.Порада! Для друку необхідних матеріалів у процесі створення сімейного бюджету радимо використовувати принтери Canon серії MegaTank. Вміст чорнильниць пристроїв Canon дозволяє видрукувати до 12 000 чорно-білих сторінок (15 200 в режимі економії) та до 7 700 сторінок у кольорі.
До слова, спікери на вебінарі також презентували курс "Інтенсив з фінансової грамотності для дітей", який невдовзі стартує в Code Club Україна. В межах курсу експерти навчать дітей цінувати працю батьків, правильно ставитися до грошей та подарунків, а також розкажуть про технології накопичення та управління грошима.
Запис вебінару "Як навчити дітей фінансової грамотності?": дивіться відео