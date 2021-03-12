Відверта розмова про гроші: фінансова грамотність для дітей – вебінар для батьків

12 березня 2021 , 08:37
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Джерело:

"Громадський Простір"

Відбувся вебінар під назвою "Як навчити дітей фінансової грамотності?". Захід організували всеукраїнська мережа клубів кодування для дітей та підлітків Code Club Україна та TAS Life.

У події взяли учать близько 200 батьків з різних регіонів України, а сам вебінар проводився в Zoom. Спікерами виступили представники компанії TAS Life, зокрема керівник з розвитку проєктів партнерської мережі Роман Бабич та керівниця управління маркетингу Наталія Стихальська.

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Про що мовилося у вебінарі

Учасники вебінару прослухали лекцію, яка стосувалася розмов дорослих з дітьми на тему грошей. Ключовими тезами стали:

  • Проблематика фінансової грамотності в Україні.
  • Розвиток фінансових навичок.
  • Як призначати й видавати кишенькові гроші.
  • Платна та безоплатна дитяча праця.
  • Батьківська увага або любов за гроші.

Спікери разом із батьками обговорили особливості сприйняття грошей дітьми, і дійшли таких висновків:

  • Діти, на жаль, не знають ціни грошам.
  • Молодь не бачить зв'язку між власними діями та кількістю фінансів.
  • Існує безліч фінансових афер, ініційованих самими дітьми.
  • Підлітки не мають бажання заробляти власні кошти.

Діти не розуміють, звідки беруться гроші. Покупки в інтернеті відбуваються в один клік, і існує безліч гаджетів, за допомогою яких, насправді, можна все розрахувати,
– розповідає спікерка вебінару Наталія Стихальська.

На думку маркетологині, з дітьми просто необхідно розмовляти про гроші. Одним з найкращих методів навчання є залучення дитини до процесу формування сімейного бюджету. Такий крок буде свідчити, що ви довіряєте своїм дітям та цінуєте їх думку.

Порада! Для друку необхідних матеріалів у процесі створення сімейного бюджету радимо використовувати принтери Canon серії MegaTank. Вміст чорнильниць пристроїв Canon дозволяє видрукувати до 12 000 чорно-білих сторінок (15 200 в режимі економії) та до 7 700 сторінок у кольорі.

До слова, спікери на вебінарі також презентували курс "Інтенсив з фінансової грамотності для дітей", який невдовзі стартує в Code Club Україна. В межах курсу експерти навчать дітей цінувати працю батьків, правильно ставитися до грошей та подарунків, а також розкажуть про технології накопичення та управління грошима.

Запис вебінару "Як навчити дітей фінансової грамотності?": дивіться відео