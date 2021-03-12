Відбувся вебінар під назвою "Як навчити дітей фінансової грамотності?". Захід організували всеукраїнська мережа клубів кодування для дітей та підлітків Code Club Україна та TAS Life.

У події взяли учать близько 200 батьків з різних регіонів України, а сам вебінар проводився в Zoom. Спікерами виступили представники компанії TAS Life, зокрема керівник з розвитку проєктів партнерської мережі Роман Бабич та керівниця управління маркетингу Наталія Стихальська.

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Про що мовилося у вебінарі

Учасники вебінару прослухали лекцію, яка стосувалася розмов дорослих з дітьми на тему грошей. Ключовими тезами стали:

Проблематика фінансової грамотності в Україні.

Розвиток фінансових навичок.

Як призначати й видавати кишенькові гроші.

Платна та безоплатна дитяча праця.

Батьківська увага або любов за гроші.

Спікери разом із батьками обговорили особливості сприйняття грошей дітьми, і дійшли таких висновків:

Діти, на жаль, не знають ціни грошам.

Молодь не бачить зв'язку між власними діями та кількістю фінансів.

Існує безліч фінансових афер, ініційованих самими дітьми.

Підлітки не мають бажання заробляти власні кошти.

Діти не розуміють, звідки беруться гроші. Покупки в інтернеті відбуваються в один клік, і існує безліч гаджетів, за допомогою яких, насправді, можна все розрахувати,

– розповідає спікерка вебінару Наталія Стихальська.

На думку маркетологині, з дітьми просто необхідно розмовляти про гроші. Одним з найкращих методів навчання є залучення дитини до процесу формування сімейного бюджету. Такий крок буде свідчити, що ви довіряєте своїм дітям та цінуєте їх думку.

Порада! Для друку необхідних матеріалів у процесі створення сімейного бюджету радимо використовувати принтери Canon серії MegaTank. Вміст чорнильниць пристроїв Canon дозволяє видрукувати до 12 000 чорно-білих сторінок (15 200 в режимі економії) та до 7 700 сторінок у кольорі.

До слова, спікери на вебінарі також презентували курс "Інтенсив з фінансової грамотності для дітей", який невдовзі стартує в Code Club Україна. В межах курсу експерти навчать дітей цінувати працю батьків, правильно ставитися до грошей та подарунків, а також розкажуть про технології накопичення та управління грошима.

Запис вебінару "Як навчити дітей фінансової грамотності?": дивіться відео