За перші тижні нового навчального року багато шкіл у різних регіонах України почали масово переходити на карантин. І експерти передбачають: що як тільки прийдуть морози, заклади освіти будуть масово переходити на тотальний карантин.

Таку думку висловив лікар-епідеміолог Андрій Александрін, передає видання VseOsvita.

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За його словами, будь-яке відкриття шкіл може перетворитися на "вогнище" зараження коронавірусом. А все через те, що садочки та школи не оснащені найосновнішим – вентиляцією, яка служила б головним засобом для профілактики інфекцій.

"До тих пір, поки ми не навчимося стежити за циркуляцією повітря, за температурним режимом, за вологістю повітря в закритих приміщеннях, всі ці мільярди гривень від МОН і незрозумілі закупівлі засобів індивідуального захисту будуть просто йти в нікуди", – наголосив Александрін.

Лікар-епідеміолог додав, що дитячі садки та школи можуть не впоратись з другою хвилею COVID-19.

А якщо епідеміологічна ситуація в країні призведе до того, що всі школи масово переходитимуть на дистанційне навчання, то виникне ще одна проблема – брак технічних засобів. Адже, згідно зі статистикою ЮНЕСКО, близько третини українських учнів не мали доступу до жодного з форматів навчання і не могли навчатися онлайн.

До слова, з 21 вересня в Україні оновили карантинні зони, проте школи на більшості територій будуть працювати. Так, у 8 з 14 адміністративних одиниць, в яких встановлено червоний рівень епідеміологічної небезпеки, буде дозволено відвідування закладів освіти. Де школи працюватимуть – читайте за посиланням.