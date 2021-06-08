Припинення вивчення математики негативно впливає на мозок та когнітивний розвиток учнів, – вчені

Вчені довели, що відсутність математичної освіти негативно впливає на мозок і когнітивний розвиток підлітків. Так, учні, які перестали вивчати математику, можуть мати проблеми з запам’ятовуванням, мисленням та навчанням.

Про це свідчить дослідження Оксфордського університету. В експерименті взяли участь понад 130 учнів від 14 до 18 років.

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Ідея такого дослідження з’явилася через пропозицію, щоб 16-річні учні припинити вивчення математики у Великій Британії.

Дослідження показало, що у дітей, які не вивчали математику, менша кількість хімічної речовини в мозку. А саме вона бере участь у важливих когнітивних функціях – мисленні, вирішенні проблем, запам’ятовуванні, навчанні тощо.

На основі кількості хімічної речовини в мозку учнів дослідники змогли розрізнити тих, хто вивчав або не вивчав математику, незалежно від когнітивних здібностей кожного учасника.

Навички математики пов'язані з низкою переваг, зокрема зайнятість, соціально-економічний статус та психічне і фізичне здоров'я. Тож, рішення припинити вивчення математики може негативно вплинути на мозок і когнітивний розвиток підлітків,

– кажуть дослідники.

Водночас у тих дітей, які продовжують вивчати математику у школі, відмінностей в складі мозку вчені не помітили.

Проте професор когнітивної нейробіології Рой Коен Кадош зазначив, що наразі невідомо, як можна запобігти цій невідповідності та довгостроковим наслідкам.\

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"Не кожному підлітку подобається математика, тому необхідно вивчити можливі альтернативи, які задіюють ту ж область мозку, що і математика, зокрема, вивчення логіки", – розповів дослідник.

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