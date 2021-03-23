Відсторонення від занять у школі чи дитячому садку дитини, яка не щеплена за віком, – законне. До цього вдаються задля безпеки інших дітей.

У Верховному суді залишили без змін рішення, в якому оскаржували відсторонення від занять учениці ліцею, що була не щеплена за віком.

Читайте також Чи звільняти медиків, які не хочуть вакцинуватись: думки в партії "слуг" розділились

Що кажуть у Верховному Суді

Відповідно до закону про освіту діти мають право на безпечні та нешкідливі умови навчання, змісту і праці, а також зобов'язані відповідально і дбайливо ставитися до власного здоров'я, та здоров'я тих, хто їх оточує.

Попри те, що закон дозволяє батькам відмовитися від проведення обов'язкових щеплень дитині, у справі учениці індивідуальне право на відмову від вакцинації протиставили загальному праву суспільства та інших батьків з дітьми.

Чи порушили у справі право дитини на освіту

Тому в суді зауважили, що право дитини на освіту тимчасово обмежили через громадські інтереси. Однак його не порушили, адже для дітей, які не можуть відвідувати навчальний заклад за відсутності щеплень, є альтернативні способи для навчання.

Зверніть увагу! В Україні триває вакцинація проти коронавірусу. Наразі щеплення зробили понад 121 тисяча українців.