Батьки традиційно звинувачують у всьому адміністрації шкіл. Журналісти розібралися в ситуації та з’ясували, як школам забезпечити безпеку для учнів не на шкоду освіті.

До теми На Кіровоградщині вчителька, яку відсторонили від роботи, другий тиждень ходить на уроки

Відсторонення вчителів

Відсторонення вчителів від роботи без збереження зарплати педагогів нині поширене і в інших країнах. Наприклад, у Франції, Новій Зеландії, Румунії.

В Україні станом на 18 листопада відсторонено понад 3,4 тисячі вчителів (усього в нас понад 400 тисяч учителів). А станом на 22 листопада повний курс вакцинації проти COVID-19 пройшли понад 550 тисяч працівників шкіл.

Цифри свідчать, що кількість вчителів, яких відсторонили від роботи, – не настільки масштабна, як здається на перший погляд. До того ж, відсутність учителів на робочому місці не є унікальною – відгули, лікарняні, підвищення кваліфікації тощо.

Цього разу незрозуміло навіть приблизно, скільки триватиме ця ситуація. Вона показала низку системних проблем – зокрема, рішення влади, які не враховують багато нюансів (наприклад, те, що переривання освітнього процесу для учнів – небажане), брак системи для заміни відсутніх педагогів і т.д.

З якими проблемами стикаються учні та батьки

Директор департаменту освіти й науки Хмельницької ОДА Олег Фасоля не розуміє, чому, якщо не вакцинованого вчителя відсторонюють, він не може проводити уроки дистанційно.

Проте й тут постає питання – якщо школа навчається очно, чи буде вона в змозі забезпечити дистанційне вивчення певного предмета? Адже лише невелика кількість шкіл мають достатнє технічне забезпечення.

Водночас співголова ГО "Батьки SOS" Олена Бондаренко зазначає, що мета рішення про відсторонення інша – збільшити кількість вакцинованих.

На перший погляд здається, що безглуздо відсторонювати вчителів під час онлайн-навчання. Проте якщо поглянути на питання під іншим кутом, дозвіл невакцинованим вчителям працювати онлайн є великою спокусою для шкіл роками працювати в онлайн-форматі,

– наголосила вона.

І зараз у деяких школах не замінюють відсторонених учителів: подекуди через небажання, а іноді тому, що вчителів просто немає або вони перевантажені.

Одна мама Ольга Лотоцька-Головіна розповіла, що у її сина (9 клас) цілий тиждень немає уроків математики.

"У нас інженерна гімназія – алгебр і геометрій у них 8 уроків на тиждень має бути. Оскільки вчительку відсторонили (не вакцинована), заміну нам не дають. Відповідно, діти залишаються без математики від слова взагалі", – каже вона.

Як забезпечити неперервність навчання

Вирішити подібні питання непросто. Експерти кажуть, що навіть коли в директора є бажання вирішити питання в інтересах дітей, йому не завжди вистачатиме на це повноважень та інструментів.

Наприклад, вирішенням ситуації із заміною відстороненого вчителя може бути залучення фрілансера, що має потрібні знання й навички, але механізми, які б це дозволяли, не прописані законодавством,

– додає Олена Бондаренко

Співголова ГО "Батьки SOS" розповіла, що заміна вчителя – це явище не нове. Але тут також не все однозначно.

За її словами, діти під час навчального процесу щонайменше мають бути під наглядом дорослих. Насправді, основна функція вчителя на заміні зводилася до того, що він має наглядати за дітьми.

До того ж, в Україні законодавство передбачає два варіанти заміни:

Перший – уроки в класі веде викладач того ж предмета, але який зазвичай працює в інших класах чи паралелях.

Другий – коли на заміну приходить викладач іншого предмета й заняття проводяться за темами іншої дисципліни (наприклад, біологія замість математики). Коли ж основний учитель повертається з лікарняного, йому віддають години біології.

Приклад, як Канада вирішує питання із замінами вчителів. Там розповсюджена практика “вчителів на заміну“. Педагог, який не має постійного навантаження в школі, обирає регіон, де хоче працювати, та виставляє свою кандидатуру. Його запрошують на заміну на уроках із предмета, на якому він спеціалізується, у школи обраної локації.

Олег Фасоля наводить інший варіант, як не переривати навчання в разі відсторонення вчителя – через мережеву освіту. Це означає, що школа може укласти угоду з іншим навчальним закладом щодо залучення вчителів.

За цим принципом школа може залучити й висококваліфікованого фахівця, наприклад, викладача вишу чи працівника наукової установи. А дистанційний формат навчання дає змогу залучати фахівців навіть із віддалених регіонів.

До слова, з 22 листопада близько 11 тисяч шкіл повертаються до очного навчання. Щоб батьки не хвилювалися, експерти кажуть, що учні початкових та середніх класів не є основними розповсюджувачами вірусу. Деталі – тут.

Де відновили очне навчання для учнів

Київ

Чернівці

Черкаси

Миколаїв

Рівне

Львів

Івано-Франківськ

Житомир

Харків

Одеса

Зазначимо, що в інших областях навчання у школах частково відбувається очно (де вакциновано 100% працівників), частково в онлайн-режимі. Наприклад, так є у Чернігові, Хмельницькому, Волині, Закарпаття та інші.