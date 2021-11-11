Відсторонення невакцинованих вчителів, текст радіодиктанту та скандали: підсумки тижня в освіті

Редакція Освіта 24 зібрала всі найважливіші новини, які сталися цього тижня – з 8 по 12 листопада – в українській освіті. Зокрема, читайте про карантин та дистанційне навчання, відсторонення невакцинованих вчителів, проведення та текст радіодиктанту, а також скандали.

Відсторонення невакцинованих вчителів

З 8 листопада вчителів, які відмовилися вакцинуватися проти COVID-19, почали відстороняти від роботи без збереження зарплати. Загалом станом на 10 листопада в Україні відсторонено майже 10 тисяч працівників освіти.

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В якому випадку відсторонятимуть вчителів? Всі педагоги, які відмовляються від обов'язкової вакцинації, повинні бути відсторонені. Якщо працівник освіти не надає керівнику сертифікат про щеплення – це також є підставою для його відсторонення від роботи.

Водночас працівники, які мають абсолютні протипоказання до вакцинації або вже зробили одну дозу вакцинації, зможуть і надалі працювати в закладі освіти.

Чи можуть відсторонити невакцинованого вчителя під час дистанційки чи канікул? Постанова уряду передбачає відсторонення від роботи всіх працівників без винятків – тобто і під час дистанційного навчання та канікул.

Чи будуть відсторонені вчителі отримувати зарплату? У Держпраці запевнили, що оскільки під час відсторонення вчитель тимчасово звільняється від виконання своїх трудових обов’язків та не може виконувати роботу, то зарплата в цей період не виплачується.

Також працівникам за цей період не нараховуватиметься стаж та не виплачуватимуться лікарняні.

Коли відсторонені вчителі зможуть повернутися до роботи? Як тільки освітяни вирішать ситуацію з імунізацією (вакцинуються або нададуть довідку про протипоказання до щеплень чи довідку про те, що перехворіли), то вони зможуть повернутися до роботи.

Скільки невакцинованих вчителів відсторонили по областях:

Наразі Київщина у топі областей, які відсторонили найбільше працівників закладів освіти. За перші чотири дні в області відсторонили майже 800 вчителів.

Рівне – понад тисячу нещеплених працівників освіти (338 з садочків, 914 – зі шкіл, 250 – з вишів).

Одеса – 850 працівників закладів освіти.

Львів – понад три сотні невакцинованих працівників шкіл.

Чернівці – 378 нещеплених освітян.

Ужгород – понад 50 невакцинованих учителів.

Харків – 105 нещеплених вчителів та 32 працівників дитячих садків.

Дніпро – 99 працівників шкіл міста.

Чернігів – 218 невакцинованих освітян.

Вінниця – 130 невакцинованих освітян (серед них 52 – працівники дитсадків, а 78 – вчителі)

Волинь – 995 невакцинованих працівників (зокрема – 348 вихователі та 647 працівників шкіл).

Кропивницький – понад півсотні освітян (зокрема, 36 вчителів та 17 вихователів).

Черкаси – понад пів тисячі працівників освіти (з них 60 вихователів, 171 вчитель, 17 педагогів позашкілля).

Суми – 20 працівників шкіл та 10 працівників садочків.

Миколаїв – 525 людей (з них – 502 працівники шкіл, 20 працівників з інтернатів).

Запоріжжя – 584 невакцинованих освітян.

Зазначимо! Дані про відсторонення працівників були оприлюднені станом на 8 листопада. Тож за три дні вони могли змінитися – вчителі за цей час мали можливість зробити одну дозу вакцинації проти COVID-19.

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Скільки вчителів вакцинувалися? Станом на 10 листопада щеплено 94,4% працівників шкіл (зокрема, і однією дозою вакцини). Водночас двома дозами вакциновано 79% працівників шкіл (хоча ще 2 дні тому цей показник складав 76,2%).

Водночас нещепленими й досі, на жаль, залишаються 5,6% працівників шкіл. Антилідерами за кількістю невакцинованих освітян на сьогодні є:

Херсонська область – 10,5%,

Рівненська область – 9%,

Закарпатська область – 8,5%.

Деталі проведення та текст радіодиктанту

Станом на 11 листопада вже встигли провести понад 20 мільйонів щеплень (йдеться про першу і другу дози разом). Так, лише за 10 листопада в Україні вакцинувалися проти COVID-19 понад 277 тисяч людей.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності пройшов у День писемності, 9 листопада, о 10:00. Участь взяли всіх охочі. У 2021 році автором тексту радіодиктанту став письменник Юрій Андрухович, який і читав його.

Дивіться відео трансляції диктанту-2021:



Правильний текст диктанту оприлюднили у четвер, 11 листопада. Тож ви можете перевірити, чи допустилися помилок під час написання радіодиктанту.

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Текст радіодиктанту:

Слідом за пам’яттю

Парк! Як добре, що він у нас був. І не просто був, а буяв, дихав, заманював – такий величезний, розкинутий на незліченних гектарах, невимірний. Кожен із нас, молодших і старших, приходив до нього трохи не з побожним онімінням і завжди відкривав щось таке, що хоча б на пів життя залишиться спомином. Наш парк перевершував будь-який інший, він був чудесним лісом. Він існував поза часом і в позачасі тривав.

Покинутий десь на галявині псевдокитайський павільйон, застиглий танок гіпсових німф довкола рясно порослого асфоделями пагорба, заґратований і напівзавалений каменями лаз у розбійничу печеру… Я міг би тягнути й далі цей перелік моїх тодішніх дивовиж. І всі вони трапилися протягом одного-єдиного літа! Бо кожне моє, як і моїх ровесників, літо минало – ні, пролітало, проносилося! – в парку, в його іноді аж до грудей високій траві.

Хоч найважливіша була осінь. Ви її любите? Якщо ви незлюбили осінь, то вам у дитинстві не пощастило з парком. Таким, як мій, що спершу заливав усього себе червоною й жовтою барвами в цілковитій невичерпності їхніх напівтонів, а відтак поступово скидав ту червінь і жовтину, до решти, дощенту оголюючись на зиму. Тоді-то й наставала пора особливої чуйності: млистими передсвітанковими годинами до парку починали заходити невеликі групи мисливців.

***

Коли будуть результати? Всі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту. Результати оголосять упродовж 1 – 2 місяців залежно від кількості отриманих листів.

До слова, журналісти 24 каналу самі долучилися та спостерігали за тим, як інші українці писали радіодиктант національної єдності у 2021 році. Хто з політиків та відомих діячів приєдналися до цього флешмобу – читайте у матеріалі.

Зазначимо, що цього року письменник Юрій Андрухович, який читав диктант, зізнався, що напише згодом новий роман за цією частиною тексту.

До слова, минулого року автором тексту радіодиктанту став Іван Малкович. У прямому ефірі "Суспільного" читала диктант акторка Римма Зюбіна. "Українське радіо" отримало на свою адресу майже 14 тисяч електронних листів та 2 тисячі паперових. Переможцями радіодиктанту-2020 визнано 17 учасників. Список переможців – читайте за посиланням.

Карантин та навчання у школах

У Києві все більше дітей, хворих на коронавірус, госпіталізують до лікарень. Тож діти поки точно не повернуться за парти, у місті продовжиться дистанційне навчання щонайменше на тиждень.

За словами мера Віталій Кличка, нині в столичних лікарнях перебувають 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання. 4 з них – у реанімаціях.

Зазначимо, що у Києві з 23 жовтня у школах запровадили карантин, учні спочатку пішли на канікули, а потім – дистанційку. Виходить, що учні 1 – 11 класів столиці будуть навчатися в онлайн-режимі щонайменше три тижні.

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Водночас у Львові вирішили дещо послабити карантинні обмеження. З 15 листопада учням молодших класів дозволили повернутися у школи на очне навчання. Деталі – читайте у статті.

У Дніпрі також скасовують дистанційку для учнів. Вже з 8 листопада понад 45 шкіл перейшли на навчання у звичайному режимі. Йдеться про школи № 19, 30, 20, 34, 75, 57, 8, 126, 21, 16, 5, 131, 116, 71, 125, 104, 25, 97, 94, 59, 50, 133, 56, 43, 18, 79, 29, 77, 117, 44, 112, 52, 32, 92, 88, 41, 78, 15, 138, 142, 14, 2, 13, ЛІТ, гімназія №3

І в Чернівецькій області відновлюється очне навчання у школах. Учні зможуть повернутися за парти вже з понеділка, 15 листопада. В ОДА запевнили, що за час дистанційки посилені карантинні обмеження в області допомогли "збити" стрімке наростання коронавірусу.

Додамо, що наразі в Україні учні понад 7 тисяч шкіл навчаються дистанційно. Багато батьків незадоволені форматом і організацією дистанційки. Тому в Міносвіти пояснили, яким має бути онлайн-навчання у школах. Детальніше про це – читайте тут.

До слова, оскільки осінні канікули в харківських школах трішки затягнулися – діти не вчились 3 тижні. Тому там вирішили продовжити навчальний рік. Так, друга чверть для школярів має закінчиться 29 грудня, а навчальний рік закінчиться 3 червня.

Скандали у сфері освіти

У садочку Черкас вихователі знущалися з дітей з вадами здоров'я

У Черкасах у садочку спеціального типу, де навчаються діти із вадами розвитку, зафіксували факт булінгу – вихователі просто знущалися з малюків. Спеціальна комісія провела перевірку та підтвердила цей факт.

Наразі одна з виховательок вже написала заяву на звільнення за власним бажанням, інша також спочатку хотіла звільнитися, але пішла на лікарняний. Своєї вини вони не визнають.

У Житомирі вихователька садочку побила хлопчика

У Житомирі мама вихованця одного з садочків міста звинувачує виховательку у побитті свого сина. Жінка помітила у 6-річного хлопчика синці на обличчі. Дитина розповіла, що його вдарила педагогиня.

Інші діти заявили, що бачили, як вихователька вдарила дитину через аплікацію. За словами малюків, це сталося через те, що 6-річний Віктор не хотів робити півника.

Батько на Буковині відмовився віддавати чотирьох дітей до школи

У Чернівецькій області суд оштрафував на 850 гривень батька чотирьох дітей, який відмовився віддавати їх до школи через "негативний вплив соціуму". Чоловік заявив, що вірить у природні закони, і не хоче, щоб його діти були рабами. Деталі – читайте у статті.



Дмитро Поп'юк на засідання суду / Скріншот з відео газети "Карпат"

На Прикарпатті у вчителів виявили підроблені COVID-сертифікати

У місті Коломия на Івано-Франківщині у педагогів кількох навчальних закладів виявили підроблені сертифікати про проходження вакцинації проти COVID-19. Щодо них відкрили кримінальні провадження. Деталі – читайте за посиланням.

Цікаво Денісова розповіла, як порушують права дітей на освіту під час дистанційного навчання

На Львівщині заборонили брати у садочок дітей нових мешканців

Депутати Сокільницької громади під Львовом прийняли рішення про заборону зарахування до майбутнього місцевого дитсадка дітей, батьки яких живуть у Сокільниках менше ніж 10 років. Чому так вирішили – читайте деталі конфлікту у статті.

Письменник написав звернення до МОН через проросійські підручники

Закарпатський письменник Василь Кузан написав міністру освіти і науки Сергію Шкарлету відкритого листа з проханням вилучити зі шкіл України проросійські підручники "Світова література" авторства Євгенії Волощук для 5 – 9 класів.

У книгах ховається не тільки російський дух. Там тхне рабським ставленням авторки підручника до нації агресора. Був момент, коли у мене склалося враження, ніби пані Євгенія окремі розділи просто переписала із якогось російського підручника,

– вважає він.

Важливі рішення уряду, МОЗ та МОН

МОЗ затвердило осіннє сезонне меню для садочків

Міністерство охорони здоров’я затвердило сезонне меню для дітей віком від 1 до 6 років для харчування в дошкільних закладах освіти на осінній період.Затверджене меню є триразовим. Чим годуватимуть дітей – читайте сезонне меню для садочків у статті.

Уряд затвердив нові положення про спеціальні школи та НРЦ

Кабінет міністрів України затвердив нові положення про спеціальну школу та навчально-реабілітаційний центр. Деталі – читайте у статті.

Що зміниться? Тепер психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги в спеціальних школах зможуть отримувати навіть ті діти, які навчаються в інших закладах або не навчаються взагалі.

Також передбачена можливість консультування батькам цих дітей та звичайним школам і садочкам, у яких навчаються діти з ООП. Спеціальна школа може мати у своєму складі філії та пансіон як структурні підрозділи. Школи зможуть надавати реабілітаційні послуги на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності (зокрема і на провадження з медичної практики).