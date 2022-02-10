​Шкарлет каже, що випускники 11 класів, батьки та освітяни мають чимало запитань стосовно цьогорічного складання ДПА.

До теми Які предмети ДПА обов'язкові для випускників та чи скасують атестацію у 2022 році: всі деталі

Спільно з Комітетом із питань освіти, науки та інновацій МОН шукає рішення щодо проведення ДПА у 2022 році.

Відстежуємо, зокрема, показники захворюваності на COVID-19 у різних областях. Наразі тривають активні консультації та обговорення щодо цьогорічної атестації. Рішення має бути виваженим, ґрунтуватися на консолідованій позиції освітян, депутатів, експертів МОН, а також рекомендаціях МОЗ,

– заявив Шкарлет.

За його словами, враховуючи ситуацію з поширення коронавірусу та з метою зменшення ризиків для здоров’я учнів, попередні 2 роки Верховна Рада ухвалювала рішення про звільнення від ДПА учнів 11 класів.

Міністр запевнив, що найближчим часом на засіданні профільного комітету ВРУ це питання вирішать остаточно.

Сергій Шкарлет також зазначив, що відповідно до закону учні мають пройти ДПА за кожний рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів (це після 4, 9 та 11 класів).

"Зауважу, що законодавством не передбачено звільнення від проходження ДПА у 2022 році з одного чи декількох предметів. Окрім цього, закон не звільняє від проходження ЗНО здобувачів освіти, які планують вступати до закладів вищої освіти у 2022 році", – підсумував очільник МОН.

Чому українці вимагають скасувати ДПА? У тексті петиції йдеться про те, що у зв’язку з епідемією коронавірусу та запровадженням дистанційки в областях, варто скасувати ДПА для учнів 4, 9 та 11 класів. Мовляв, учні отримали мало часу для обробки та засвоєння програми з такою формою навчання.

Протягом тижня петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер Офіс президента має повідомити про початок розгляду. Після цього у Володимира Зеленського буде 10 днів, аби розглянути петицію.

Текст публікації Сергія Шкарлета:

​Наразі випускники 11 класів, батьки та освітяни мають чимало запитань стосовно цьогорічного складання ДПА. Спільно з Комітетом із питань освіти, науки та інновацій ми шукаємо рішення щодо проведення державної підсумкової атестації у 2021/2022 навчальному році. Відстежуємо, зокрема, показники захворюваності на COVID-19 у різних областях.

Наразі тривають активні консультації та обговорення щодо цьогорічної атестації. Рішення, на моє переконання, має бути виваженим, ґрунтуватися на консолідованій позиції освітян, депутатів, експертів МОН, а також рекомендаціях МОЗ. Очікую, що найближчим часом на засіданні профільного комітету ВРУ ми остаточно вирішимо це питання.

Зазначу, що відповідно до Закону України "Про повну загальну середню освіту" учні мають пройти державну підсумкову атестацію за кожний рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів.

Також зауважу, законодавством не передбачено звільнення від проходження ДПА у 2022 році з одного чи декількох предметів. Окрім цього, Закон не звільняє від проходження ЗНО здобувачів освіти, які планують вступати до закладів вищої освіти у 2022 році.

Але, враховуючи ситуацію з поширення коронавірусу та з метою мінімізації ризиків для здоров’я учасників освітнього процесу, попередні 2 роки Верховна Рада України ухвалювала рішення про звільнення від ДПА учнів 11 класів.