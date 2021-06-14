За бажанням працівника частину щорічної відпустки можна замінити грошовою компенсацією, але тривалість решти відпусти повинна бути не меншою за 24 календарних дні.

До теми Зарплата вчителя: скільки отримують освітяни в Україні та Європі

Які бувають відпустки у вчителів

Щорічні відпустки: основна та додаткова. Додаткова у зв’язку з навчанням. Cоціальні відпустки (зокрема, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною, відпустка у зв’язку з усиновленням дитини, відпустка при народженні дитини тощо. Творча відпустка – її надають для закінчення дисертації, написання підручників, наукових праць тощо. Відпустка для підготовки та участі в змаганнях. Відпустки без збереження зарплати.

Скільки днів відпустки має вчитель

Вчителі мають право на щорічну основну відпустку до 56 календарних днів (без урахувань святкових днів. Вона надається за відпрацьований робочий рік.

Водночас 42 дні відпустки мають директор, завідувач, вихователь-методист, інструктор з фізкультури, музичний керівник, практичний психолог, соціальний педагог та ін.



Відпустка для вчителя має тривати 56 днів / Фото Unsplash

А додаткова відпустка надається за роботу з важкими умовами праці тривалістю до 35 календарних днів. Також додаткову відпустку можна отримати за особливий характер праці.

Так, окремо надається щорічна відпустка 56 календарних днів, окремо соціальна – 10 календарних днів. Усі ці відпустки повинні надаватися згідно з затвердженим графіком відпусток. Але її можна переносити.

Скільки відпочиває вчитель, якщо він ще не пропрацював у школі рік? Усі 56 днів. Адже щорічні відпустки повної тривалості у перший і подальші робочі роки надаються у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.

Чи можна взяти відпустку не влітку

Графіки відпусток складають заздалегідь, при цьому ураховуються інтереси закладу освіти, особисті інтереси вчителів та можливості.

Основна відпустка вчителя узгоджується з навчальним планом та надається переважно влітку. Але є окремі випадки, передбачені колективним договором, коли її можуть надати під час осінніх, зимових чи весняних канікул.

Для яких осіб надаються відпустки у зручний для них час:

особи віком до 18 років;

люди з інвалідністю;

жінки перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами, або після неї;

жінки, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

одинокі матері чи батьки, які виховують дитину самостійно;

опікуни, піклувальники;

дружина (чоловік) військовослужбовця;

ветерани праці та особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;

працівники, віднесені до 1 та 2 категорії потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС.

Чи можна переносити чи ділити відпустку

Якщо вчитель потрапив до лікарні під час канікул і його щорічної відпустки, то її можуть перенести (на інший канікулярний час) або продовжити.

У яких ще випадках переносять частину відпустки? Педагог може перенести або подовжити відпустку за таких причин:

тимчасової непрацездатності,

виконання громадських або державних обов’язків,

вагітності та пологів,

збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням,

несвоєчасно виплачені “відпускні” (за три дні до початку відпустки).

Окрім того, щорічну відпустку на прохання працівника можуть поділити на частини будь-якої тривалості, але основна безперервна її частина має становити не менше 14 днів.

Читайте також Директорам шкіл на Львівщині підняли зарплати до 1000 доларів

Усі частини відпустки мають бути використані протягом робочого року.

Чи можна зовсім відмовитися від відпустки

Якщо працівник відмовляється використати відпустку, то роботодавець має право в межах, установлених графіком відпусток, без заяви працівника видати наказ про надання йому відпустки.

Відпустку вчитель може не брати, але лише 2 роки поспіль. Далі – це заборонено.

Скільки може тривати неоплачена відпустка? Відпустка без збереження заробітної плати буває:

обов’язкова;

за згодою сторін (до 15 календарних днів на рік);

Ініціювати оформлення відпустки без збереження зарплати має право виключно працівник.

До слова, ми вже розповідали, від чого залежить тривалість відпустки для вчителів, коли можна її брати та як на кількість днів відпочинку впливає. Про це – читайте у статті.