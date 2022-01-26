МОН направило навчальним закладам листи, в яких йдеться про те, що школи, коледжі, технікуми та виші варто перевести на дистанційне навчання мінімум на два тижні.

До теми Усі школи та виші Львівщини перевели на дистанційне навчання

Проте дистанційне навчання у школах стосується лише учнів 5 – 11 класів.

Незалежно від епідемічної ситуації, відвідування навчальних закладіввихованцями садочків, учнями спеціальних навчальних закладів та 1 – 4 класів шкіл дозволяється,

– заявили в МОН.

Де учні вже перейшли на дистанційку

Львів – з 26 січня учні 1 – 11 класів перейшли на онлайн-навчання на тижні – до 7 лютого. Позашкілля теж пішло на карантин.

– з 26 січня учні 1 – 11 класів перейшли на онлайн-навчання на тижні – до 7 лютого. Позашкілля теж пішло на карантин. Івано-Франківськ – з 24 січня там почала діяти червона зона карантину, тому учні 5 – 11 класів навчатимуться дистанційно до 7 лютого. Дитячі садки та 1 – 4 класи шкіл працюють у звичайному режимі.

– з 24 січня там почала діяти червона зона карантину, тому учні 5 – 11 класів навчатимуться дистанційно до 7 лютого. Дитячі садки та 1 – 4 класи шкіл працюють у звичайному режимі. Чернівці – з 24 січня до 7 лютого всі школи на Буковині переходять на дистанційне навчання. Онлайн-заняття триватимуть до 7 лютого.

– з 24 січня до 7 лютого всі школи на Буковині переходять на дистанційне навчання. Онлайн-заняття триватимуть до 7 лютого. Суми – учні 5 – 11 класів та вихованці закладів позашкільної освіти міста переходять на дистанційне навчання до 7 лютого. Працювати очно можуть садочки, спеціальні заклади освіти та початкові школи.

– учні 5 – 11 класів та вихованці закладів позашкільної освіти міста переходять на дистанційне навчання до 7 лютого. Працювати очно можуть садочки, спеціальні заклади освіти та початкові школи. Херсон – школи області з 27 січня учнів 1 – 11 класів переводять на дистанційку на щонайменше 10 днів.

– школи області з 27 січня учнів 1 – 11 класів переводять на дистанційку на щонайменше 10 днів. Тернопіль – учні 5 – 11 класів переходять на дистанційну форму навчання. Початкові школи та садочки працюватимуть у звичному режимі.

– учні 5 – 11 класів переходять на дистанційну форму навчання. Початкові школи та садочки працюватимуть у звичному режимі. Чернігів – з 26 січня школи, окрім учнів 1 – 4 класів, перейшли на дистанційне навчання.

– з 26 січня школи, окрім учнів 1 – 4 класів, перейшли на дистанційне навчання. Рівне – школи від 25 січня перейшли на дистанційне навчання. В області станом на 25 січня близько 7 тисяч хворих дітей та 260 вчителів на коронавірус, грип та ГРВІ.

– школи від 25 січня перейшли на дистанційне навчання. В області станом на 25 січня близько 7 тисяч хворих дітей та 260 вчителів на коронавірус, грип та ГРВІ. Волинь – з 26 січня школи Луцька переходять на дистанційне навчання. Йдеться про школи та заклади позашкільної освіти громади. Онлайн-заняття триватимуть з 26 січня по 6 лютого для учнів 5 – 11 класів.

– з 26 січня школи Луцька переходять на дистанційне навчання. Йдеться про школи та заклади позашкільної освіти громади. Онлайн-заняття триватимуть з 26 січня по 6 лютого для учнів 5 – 11 класів. Закарпаття – комісія ТЕБ та НС рекомендувати перевести навчання в школах на дистанційку. Додамо, що на онлайн-навчання вже перейшли всі школи Ужгорода, а також Виноградівської та Великолучківської ОТГ.

Що відомо про рекомендацію МОН

МОН рекомендує перевести на дистанційку:

учнів 5 – 11 класів на щонайменше два тижні;

технікуми – на дистанційне або змішане навчання;

виші та коледжі – на дистанційку з 27 січня до 25 лютого 2022 року.

До слова, за минулу добу, 25 січня, в Україні зареєстрували понад 24 тисячі нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше заражених коронавірусом виявили на Прикарпатті, у Києві, а також у Львівській та Харківській областях. Статистику захворюваності по регіонах – дивіться у статті.